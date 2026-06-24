Laikā, kad cilvēki arvien biežāk jūtas noguruši no steigas, ekrāniem un nepārtrauktās informācijas plūsmas, pirts tradīcijas atkal kļūst aktuālas – nevis kā eksotiska izklaide vai grezna procedūra, bet kā atgriešanās pie vienkāršas un dziļi cilvēcīgas pieredzes. Konsultē biedrības "Mežapuķes" vadītāja Dace Purvinska un "Latvju Pirts un SPA" asociācijas vadītāja Aija Stepanova. 

Mūsdienu pasaulē popularitāti ieguvušās labsajūtu prakses – ledusvannas, kontrastu terapijas, elpošanas prakses un nervu sistēmas līdzsvarošana – latviešu tradicionālajā pirtī tiek izmantotas jau gadsimtiem ilgi, tikai sauktas citos vārdos un daudz ciešākā saiknē ar dabu, gadalaikiem un cilvēka iekšējo ritmu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē