Šī nedēļas nogale paiet vasaras Saulgriežu zīmē, līdz ar to sākas visdažādākie ielīgošanas pasākumi, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
19. jūnijā 9–19 Rīgā, Doma laukumā, Zāļu tirgus. Acis priecēs skaistākās jāņuzāles no Latvijas laukiem, būs iespēja iegādāties latviešu tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas darinājumus, labumus no zemnieku saimniecībām: gaļu, sieru, zivis, maizi, medu un daudz cita. Tirgus noskaņu ar dziesmām un dejām bagātinās skatuves programma.
19. jūnijā 21:00 Ķegumā brīvdabas kino Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Jāņem līdzi savi plediņi vai krēsli ērtākai filmas baudī-šanai. Ieeja bez maksas.
20. jūnijā 11:00 Saulgrieži Bolderājā. Šogad pirmoreiz svētku programmā zemeņu kūku un desertu konkurss, kā arī vainagu parāde. Aicināti piedalīties visi, kuri prot pagatavot gardus zemeņu desertus vai vēlas parādīt vainagu pīšanas prasmi.
20. jūnijā 11–16 Burtnieku kvartālā Limbažos ikgadējie Peoniju svētki. Būs iespēja apskatīt vairāk nekā 100 peoniju šķir-ņu, satikt pieredzējušas audzētājas un kolekcionāres, iepazīt reto peoniju izlasi Peoniju karalienes, nobalsot par skaistā-ko ziedu, baudīt mūziķa Mārtiņa Elsiņa koncertu un apmek-lēt tirdziņu.
20. jūnijā 17:00 pļavā iepretim Lūznavas muižaiIelīgošana Lūznavā. Programmā Salnavas kultūras nama amatierteātra iestudējums – Ingūnas Baueres situāciju komēdija Savedēji.
20. jūnijā 20:00 Saulkrastos, Baltajā kāpā, saulgriežu svinības Saule grieza zelta riņķi ar dziesmām, dejām, ugunīm un senču rituāliem.
21. jūnijā 21:30 krastmalā pie Aizkraukles kultūras centra Ielīgošana Aizkrauklē. Muzicēs folkloras kapela Karikste, vakara galvenie viesi – muzikālā apvienība Raxtu Raxti, vakara noslēgumā uguns šovs.
21. jūnijā 21:00 Jelgavas Pils salā Vasaras saulgrieži. Svētku dalībnieki varēs piedalīties Lielā ozola aplīgošanā, uguns rituālos un saules pavadīšanā, ļauties dančiem, rotaļām un kopīgai līgošanai
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