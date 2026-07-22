Šī vasaras nedēļas nogale ir ļoti bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
No 22. līdz 26. jūlijam Madonas novada Cesvainē notiks IV ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs, pulcējot zināmus un mazāk zināmus latviešu dziesminiekus, kā arī viesmāksliniekus no Lielbritānijas, Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas. 22. jūlijā 20:00 Cesvaines pils zālē Imanta Kalniņa dziesmu vakars (par ziedojumiem), 23. jūlijā 20:00 Cesvaines muižas staļļu manēžā Pils ielā 2 itāļu mākslinieka Vinčenco Tex gleznu izstādes Introspektīvs ceļojums atklāšana un sarunu vakars Kā būt māksliniekam? (bez maksas), bet 24. un 25. jūlijā 22:00 pie ugunskura salona Divi torņi koncertdārzā Dziesmu nakts (bez maksas). Lielāko notikumu biļetes maksā 5–10 EUR. Festivāla bagātā programma pieejama vietnē: www.trubadurs.lv
22. jūlijā 19:00 kultūrvietā Pegaza pagalms Liepājā grupas The Sound Poets albuma Katram kuģim savs ceļš dokumentālās filmas pirmizrāde, kurā būs iespēja ieskatīties albuma tapšanas aizkulisēs, kā arī baudīt jauno dziesmu akustisko izpildījumu. Ieeja (no 18:00) bez maksas.
22.–26. jūlijā Valmieras 743 gadu jubilejas svinības. Ar plašo pasākuma programmu var iepazīties vietnē: www.valmierasvin.lv.
23. jūlijā 19:00 Mores mākslu šķūnī Siguldas novadā Santas Kasparsones mūzikas albuma Likteņa dzīpariņš prezentācijas koncerts pasākumu ciklā Kaimiņu būšana. Ieeja bez maksas.
No 23. līdz 26. jūlijam Latvijas Nacionālajā dabas muzejā izstāde Flokši 2026.
24.–25. jūlijā Jaunlaicenē IV vispasaules malēniešu svētki Kas muok, tis muok nu obi goli. Pasākuma programma: www.aluksne.lv.
24.–25. jūlijā pilsētas svētki Lielvārdei 825. Svētku programma pieejama: www.ogresnovads.lv.
24. un 25. jūlijā Kuldīgā norisināsies Vecpilsētas svētki ar dažādiem koncertiem, aktivitātēm lieliem un maziem, sarunām, tirdziņiem, izzinošām ekskursijām atpazīstamu kuldīdznieku vadībā un citiem notikumiem. Lielākajā daļā pasākumu ieeja bez maksas. Ar svētku programmu var iepazīties vietnē: www.kuldigasnovads.lv
25. jūlijā 10–16 Kalnciema kvartālā Rīgā mājražotāju un amatnieku tirgus.
25. jūlijā 13:00 Līgatnes amatu mājas pagalmā Dārza svētki. Būs iespēja piedalīties spēlēs un rotaļās, radošajās darbnīcās, iepazīt amatnieku darinājumus un baudīt gardus ēdienus. Ieeja bez maksas.
25. jūlijā 19:00 pie Užavas bākas Kārļa Kazāka akustiskais brīvdabas koncerts. Ieeja bez maksas.
25.–26. jūlijā Saulkrastu novada svētki 2026. Vairāk informācijas: www.saulkrasti.lv
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