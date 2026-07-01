Fermentēšana ir dabisks un vienkāršs veids, kā pārvērst dārzeņus par garšīgiem, veselīgiem un ilgāk uzglabājamiem produktiem – bez karsēšanas, bez etiķa, bez cukura.

Tas ir process, kurā labvēlīgās baktērijas sadala ogļhidrātus un cukurus, veidojot skābi, gāzi un vērtīgas vielas, kas stiprina mūsu veselību. Sinonīmi vārdam fermentēšana ir skābēšana, raudzēšana, brūvēšana. Par dārzeņiem gan mēs parasti sakām – skābēšana.

10 galvenie punkti, lai fermentējums izdotos! 

1. Tīrība

Pirms sāc fermentēt, rūpīgi nomazgā rokas, darba virsmas un priekšmetus, ar ko darbosies, taču dezinfekcija vai sterilizācija nav nepieciešama.Burkas pietiek izskalot ar karstu ūdeni, kam pievienots nedaudz sodas. Ja lieto trauku mazgāšanas līdzekli, ļoti rūpīgi izskalo burku, jo mazgājamā līdzekļa atliekas var bremzēt fermentēšanas procesu. Burku gumijas blīves neliec trauku mazgājamā mašīnā, tās noskalo ar karstu ūdeni. Ja gumijas blīves ir bojātas, sākušas sprēgāt, tās jānomaina. 

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