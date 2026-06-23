Pēdējos gados aktuāls kļūst jautājums par dabisko pļavu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Arī piemājas teritorijās cilvēki zāliena vietā labprāt izvēlas ziedošus pļavas augus, kas piesaista bites, tauriņus un citus apputeksnētājus. Par to, kā ievākt savvaļas augu sēklas, lai izveidotu savu piemājas pļavu, vaicājām botāniķei Rūtai Sniedzei-Kretalovai.

Bioloģiski vērtīgie zālāji ir vienas no sugām bagātākajām un vienlaikus arī apdraudētākajām ekosistēmām Latvijā. Tajos sastopama trešdaļa visu Latvijas augu sugu, un tie ir nozīmīgi ne tikai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, bet arī putnu ligzdošanai, augsnes aizsardzībai un klimata regulācijai. 

Pirms aptuveni simt gadiem pļavas aizņēma aptuveni trešdaļu Latvijas teritorijas, bet mūsdienās bioloģiski vērtīgie zālāji saglabājušies vien 0,9% platībā. Jo senāka un mazāk pārveidota pļava, jo tā ir daudzveidīgāka un vērtīgāka – vienā kvadrātmetrā var augt pat vairāki desmiti dažādu augu sugu, norāda botāniķe.

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