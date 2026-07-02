Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzu labus un pārbaudītus padomus.
Kamēr vieni dārznieki vasaras vidū bauda pirmo ražu, citi jau domā par nākamo. Pēc agro kartupeļu, ķiploku, zirņu, salātu un citu dārzeņu novākšanas dobēs atbrīvojas vieta, ko var izmantot atkārtotai sējai un stādīšanai. Pareizi izvēloties dārzeņu sugas un šķirnes, līdz rudenim iespējams iegūt vēl vienu pilnvērtīgu ražu.
Jaunākajā Praktiskajā Latvietī uzzini dārzeņkopības ekspertes Mārītes Gailītes ieteiktās labākās gurķu, redīsu, zirņu, salātu, diļļu un citu dārzeņu un zaļumu šķirnes rudens ražai, jo vēl nav par vēlu sēt un stādīt!
Vēl jaunākajā numurā lasi:
- Izziņa no arhīva - pieprasi pareizi
- Kam zāles kļūs lētākas
- Nenopļauta zāle - vai var sodīt
- Kā mājas apstākļos pagatavot kombuču
- Skudras dārzā – kā aizdzīt bez ķīmiskiem līdzekļiem
- Vasaras gardums - zemenes 7 receptēs
- Dezinficējam pagrabu jaunajai ražai
- Kā uzņemt minerālvielas
- Bērna pārstāvēšanas pilnvara vecvecākiem vai citam pieskatītājam
Šīs nedēļas "Praktiskais Latvietis" preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 29. jūnijam.
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