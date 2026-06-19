Tuvojas Jāņi, un vēlos pārsteigt līgotājus ar paštaisītu miestiņu. Vai ir kādi noteikumi, kas jāievēro, brūvējot alu? Vai pastāv kādi aizliegumi?Jautā Haralds Talsu novadā.

Tuvojoties Līgosvētkiem, lauku sētās mēdz atdzimt senās alus brūvēšanas un mājas vīna darīšanas tradīcijas. Lai svētku prieku un saimniekošanu neaizēnotu nepatik-šanas ar likumsargiem, der zināt, ko tieši un kādos apjomos ļauts brūvēt mājsaimniecībās, kādi ir realizācijas ierobežojumi un kā rīkoties, ja ir vēlme savu aizraušanos pārvērst ienesīgā biznesā.

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