No 2027. gada 1. janvāra daudzbērnu ģimenes Latvijas Goda ģimenes apliecības sniegtās priekšrocības varēs izmantot ilgāk. Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kas stājās spēkā 2026. gada 4. jūlijā, praksē sāks piemērot no nākamā gada sākuma, lai Sabiedrības integrācijas fonds pagūtu atbilstīgi pielāgot savas informācijas sistēmas.
Galvenās izmaiņas
Statusa saglabāšana ilgāk.
Līdzšinējā kārtība paredzēja, ka ģimene zaudē Goda ģimenes statusu un apliecību, līdzko kāds no bērniem sasniedz noteikto vecuma slieksni (18, 21 vai 24 gadus). Jaunā pieeja nosaka: tiesības saņemt apliecību saglabāsies ikvienai ģimenei (ar trim vai vairāk bērniem), kurā vismaz viens bērns joprojām atbilst apliecības piešķiršanas kritērijiem (piemēram, nav sasniedzis 24 gadu vecumu un turpina mācīties vai dienēt valsts aizsardzības dienestā).
Iespēja atgūt zaudēto statusu.
Ģimenes, kuras iepriekšējo noteikumu dēļ jau bija zaudējušas Goda ģimenes statusu, pēc izmaiņu stāšanās spēkā varēs tam pieteikties no jauna, ja vien ģimenē vēl aug kāds programmas mērķgrupai atbilstīgs bērns.
Kam pienāksies apliecība.
Svarīgi atcerēties, ka apliecības derīguma termiņš tiks pagarināts vecākiem un tikai tiem bērniem, kuri joprojām iekļaujas atbilstīgajā vecuma grupā un izglītības vai dienesta statusā. Bērni, kuri vairs neatbilst kritērijiem (piemēram, sasnieguši 25 vai 27 gadu vecumu), savu apliecību nevarēs izmantot.
Bērna zaudējuma gadījumā.
Ģimene saglabās tiesības uz Goda ģimenes statusu arī viena bērna nāves gadījumā, ja ģimenē kopumā bijuši vismaz trīs bērni un vismaz viens no pārējiem bērniem joprojām atbilst kritērijiem.
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