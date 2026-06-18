Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas, 18. jūnija līdz 21. jūnijam norisināsies peoniju izstāde, informē muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Polīna Šķiņķe,
Izstādē būs eksponētas teju 200 šķirņu peonijas, kas izaudzētas Elitas Zvingules kolekcijas dārzā "Ķesterciema peonijas", Vinetas Briškas-Kambalas dārzā Kocēnos, Lidijas Brices dārzā Pelēču pagastā, kā arī Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā.
Vasaras saulgriežu laikā daudzas peonijas sasniedz savu pilnbriedu. Izstādē Dabas muzejā būs apskatāmas gan pienziedu un hibrīdās, gan starpsekciju grupas peonijas. Līdzās jaunākajām šķirnēm izstādes rīkotāji izrādīs arī retas un neparastas peonijas.
Ikvienam interesentam būs iespēja saņemt dārzkopju konsultācijas par peoniju audzēšanu, selekciju un īsto šķirņu izvēli savam dārzam. Izstādes laikā notiks balsojums par skaistāko peoniju.
Nākamā dārzkopības sezonas izstāde "Lilijas 2026" Latvijas Nacionālajā dabas muzejā plānota no 16. jūlija līdz 18. jūlijam. Laikapstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas, tāpēc muzejs aicina sekot līdzi informācijai muzeja tīmekļvietnē un sociālo mediju "Facebook" un "Instagram" lapās.
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