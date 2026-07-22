Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzus labus un pārbaudītus padomus.
Ezis dārzā ir vērtīgs un gaidīts viesis, jo barojas ar daudziem augu kaitēkļiem un to kāpuriem. Papildus praktiskajam ieguvumam šo dzīvnieku klātbūtne sagādā prieku gan pieaugušajiem, gan bērniem, ļaujot tuvāk iepazīt dabas procesus.
Jaunākajā Praktiskā Latvieša numurā uzzini, kādi ir ežu dzīvesveidam piemēroti apstākļi un kā piesaistīt adatainos dārza palīgus.
Vēl jaunākajā numurā lasi:
- Upes ūdens dārza laistīšanai - vai drīkst
- Kāpēc aug EURIBOR
- Izbraukāts mežs – kā to risināt
- Augļmušas – kā tikt vaļā
- Raža salmos – plusi un mīnusi
- Kā pareizi balstīt tomātus
- Sezonas garša: jaunie kartupeļi – 6 receptes
- Kurkuma – noderīga veselībai
- Kas vērtīgs subproduktos
Šīs nedēļas "Praktiskais Latvietis" preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 20. jūlijam.
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