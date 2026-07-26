Jaunie tupenīši ir viens no vasaras gaidītākajiem dārzeņiem. Piemēroti gan vienkāršiem ikdienas ēdieniem, gan svētku galdam. Tos var cept ar aro­mātiskiem garšaugiem, gatavot sātīgos sacepumos, vieglos salātos vai ar sezonas dārzeņiem un meža veltēm. 

Sastāvdaļas

  • 800 g jauno kartupeļu
  • 500 g svaigu gaileņu
  • 200 ml saldā krējuma
  • 2 ēdamkarotes sviesta

 

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