Mana problēma ir kaimiņu kaķi. Ko darīt, lai sveši kaķi nenāktu nokārtoties manā dārzā? Jautā Gunita A. Konsultē zoopsihologs un veterinārārsts A;berts Čipuštanovs.

Dārzā gribas baudīt mieru un sakoptu vidi, taču nereti šo idilli izjauc apkārtnes kaķu ciemošanās. Īpaši pavasarī un vasaras sākumā, kad augsne dobēs irdena un augi vēl nav sakuplojuši, kaķi tajās labprāt guļ vai ierīko savas tualetes. 

Ir grūti pilnībā liegt kaķiem ienākt teritorijā, taču ar dažiem paņēmieniem iespējams panākt, ka dārzs tiem šķiet mazāk pievilcīgs.

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