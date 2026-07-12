Zemeņu laika dzēriens, kas noteikti jāizmēģina.
Sastāvdaļas
- 200 ml piena vai jogurta
- 200 g zemeņu
- 1 banāns
- ēdamkarote medus (pēc izvēles)
Pagatavošana
Visas sastāvdaļas liek blenderī. Sakuļ līdz viendabīgai masai. Pasniedz aukstā glāzē, rotājot ar zemenēm. Pusi piena var aizstāt ar plombīra saldējumu.
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