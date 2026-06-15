No mazām pundurvistiņām līdz iespaidīgiem emu un pāviem – Annas Astičas saimniecībā Druvā mīt ap 200 dažādu dekoratīvo putnu. Saimniece gadu gaitā uzkrājusi vērtīgu pieredzi putnu audzēšanā, tāpēc ciemošanās reizē saimniecībā ir iespēja ne tikai aplūkot neparastos putnus, bet arī uzzināt vērtīgus padomus par to kopšanu un turēšanu.

Noderīgi Anna bērnību pavadījusi laukos Šķēdē, kur ģimenes saimniecībā vienmēr bijuši gan mājlopi, gan vistas. “Var teikt, ka ar putniem esmu kopā uzaugusi. Mamma vienmēr turēja vistas, un man tās ļoti patika, īpaši cālīši,” stāsta Anna. 

Bērnībā netrūcis arī kuriozu atgadījumu – gribot palīdzēt mammai pabarot cālīšus, Anna ielikusi tos cūku putras katlā. Cālīši ne tikai kārtīgi paēduši, bet arī paši izvārtījušies pa putru un bijuši no galvas līdz kājām ar to aplipuši.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē