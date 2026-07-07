Vai, uzklājot jaunu silikonu, vecais jānoņem? Kā to pareizi uzklāt? Jautā Daiga M.

Neatkarīgi no tā, vai iepriekšējais silikons ir sapelējis vai nav, tas jānoņem pirms jauna uzklāšanas. Silikonu noņem ar speciālu hermētiķu noņemšanas skrāpi vai celtniecības nazi, ar kuru to pārgriež un noņem. 

Lai atvieglotu šo darbu, vispirms virsmu apstrādā ar silikona noņemšanas līdzekli, kas mīkstina materiālu. Šo pašu līdzekli var izmantot vecā hermētiķa atlikuma mīkstināšanai uz flīzēm, stikla, keramikas, akrila un citām virsmām. Līdzekļa atlikumu rūpīgi notīra, lai nodrošinātu jaunā silikona saķeri ar virsmu.

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