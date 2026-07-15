Kāda ir dzīvokļa izīrēšanas kārība? Jautā Anna V.

Dzīvokļa izīrēšana nereti tiek uz­tverta kā ērts pasīvais ienākums, taču patiesībā tas ir darbs un bizness, kas prasa iesaistīšanos un rū­pību. Lai šis process būtu finansiāli izdevīgs un nesaistītos ar liekām gal­vassāpēm, jāievēro vairāki būtiski priekšnoteikumi, sākot no īrnieka izvē­les līdz pat nodokļu nomaksai.

Īrnieka iepazīšana un izpēte 

Pirms atslēgu nodošanas der veltīt laiku potenciālā īrnieka iepazīšanai. Ie­teicams noskaidrot dzīvesvietas maiņas iemeslus, var lūgt iepriekšējo izīrētāju rekomendācijas un pārliecināties par ienākumu regularitāti. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē