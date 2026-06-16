Kvalitatīvi un ergonomiski dārza instrumenti nav lēti, tāpēc jo vairāk jādomā par to uzturēšanu darba kārtībā. Nepietiks ar to, ka par čaklajiem palīgiem parūpēsieties pirms un pēc sezonas. Arī sezonas laikā tie ik pa laikam jānotīra, jāuzasina, jāsaeļļo...

Dārza instrumenti tiek izmantoti gan veselu, gan slimu augu apkopšanai, tāpēc jo svarīgāk pēc katras darbošanās dārzā tos rūpīgi notīrīt, lai uz tiem nesaglabātos slimību izraisītāji.

Tīrīšana

Asmeņus tīra ar drānu vai sūkli, izmantojot vieglu ziepjūdeni vai spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, kamēr netīrumi nav paguvuši piekalst. Pēc mitrās tīrīšanas grieznes atstāj atvērtā pozīcijā, līdz tās pilnībā nožuvušas.

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