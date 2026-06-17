Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzu labus un pārbaudītus padomus.
'Jāņu brīnums nesākas svētku vakarā. Tas sākas jau krietni agrāk – gatavojoties Jāņu svinēšanai, mācoties līgotnes un atkārtojot rotaļas, sienot sieru, brūvējot alu, pinot vainagus, rotājot māju un steidzot vēl daudzus citus darbus, kas līdz Jāņiem jāpaveic.
Jaunākajā Praktiskajā Latvietī ne tikai smelies iedvesmu skaistākajām Jāņu svinēšanas tradīcijām, bet arī uzzini noderīgus padomus atpūtai pie dabas, idejas maltītēm un daudz ko citu, piemēram:
- Kur drīkst kurt guni un sliet telti
- Mājās brūvēti dzērieni – zini noteikumus
- Videonovērošana darbā
- Hortenziju dzīvžogs - labākās šķirnes
- Ievāc sēklas ziedošai piemājas pļavai!
- Kā izaudzēt peonijas no sēklām
- Māja no kaņepju betona – kādas ir materiāla priekšrocības
- Ēdieni Jāņu brīvdienām – 6 receptes
- Latviskas pirts rituāli
- Lāpa Līgo naktij - izgatavo pats!
- Vērtīgi ieteikumi biškopjiem
- Krāšņais birztalu nārbulis veselībai
Šīs nedēļas "Praktiskais Latvietis" preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 29. jūnijam.
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