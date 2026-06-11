Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 13. jūnijam norisināsies īrisu izstāde, nformē muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Polīna Šķiņķe.
Izstādes rīkotāji, Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība, šogad prezentē ap 100 īrisu šķirnes, kas dārzu īpašniekus priecē un pārsteidz arī ar savu krāsu bagātību.
Īrisiem patika aizvadītā aukstā ziema, kad zemi ilgstoši sedza stabila sniega sega, tāpēc sagaidāms, ka ziedēšana būs bagātīga, prognozē selekcionārs Laimonis Zaķis.
Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības selekcionāri un kolekcionāri izstādē īpaši izceļ vietējiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotās īrisu šķirnes. Savus ziedus Dabas muzejā izrāda Dzintra Jurevica, Zaķis, Lolita Muhlinkina, Juris Bāze un citi. Būs apskatāmi arī pašmāju selekcijas jaunumi.
Ikviens interesents varēs sastapt pieredzējušos dārzkopjus, dalīties īrisu audzēšanas pieredzē, saņemt konsultācijas par dažādām īrisu šķirnēm, to selekciju un īsto šķirņu izvēli savam dārzam, norisināsies arī īrisu stādu tirdzniecība.
Nākamā dārzkopības sezonas izstāde "Peonijas 2026" Latvijas Nacionālajā dabas muzejā plānota no 18. jūnija līdz 21. jūnijam. Laikapstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas, tāpēc muzejs aicina sekot līdzi informācijai muzeja tīmekļa vietnē un sociālo mediju "Facebook" un "Instagram" lapās.
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