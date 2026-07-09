Šonedēļ dažādi brīvdabas notikumi un svētki sit augstu vilni, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
6.–11. jūlijā Ventspilī pirmoreiz notiek piejūras garšu konkurss Zivju zupas mēriņš, kurā būs iespēja nogaršot zivju zupu deviņās Ventspils ēdināšanas vietās un izvēlēties savu favorīti. Par savu iecienītāko zupu varēs nobalsot no 6. līdz 10. jūlijam, izmantojot QR kodu, kas būs izvietots ēdināšanas vietās.
9. jūlijā Kalnciema kvartālā brīvdabas koncerts. Uzstāsies Ieva Akuratere un Keitija Bārbale. Ieeja no 18:00 un bez maksas.
10. un 11. jūlijā Cēsīs jau divpadsmito reizi norisināsies sarunu festivāls LAMPA. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks meklētas atbildes uz festivāla centrālo jautājumu – Par ko nedrīkst nerunāt?. Vai par nāvi drīkst runāt pie kafijas tases? Vai Latvija būtu gatava karam rīt? Vai darba tirgū pēc 40 gadu vecuma cilvēks joprojām ir vērtība? Vai Latvijā iespējams dzīvot un attīstīt uzņēmējdarbību ārpus lielajām pilsētām? Vai mākslīgais intelekts maina mūsu dzīvi vairāk, nekā apzināmies? Un kāpēc joprojām tik grūti runāt par mentālo veselību, vardarbību un vientulību? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem tiks diskutēts. Ieeja bez maksas. Pilna programma pieejama festivāla mājaslapā: www.festivalslampa.lv.
10.–11. jūlijā Zvejnieku svētki PāvilostāNo Draudzības līdz Zvejnieku svētkiem 90 gadu garumā.
10.–11. jūlijā Liepājā norisināsies Jūras svētki, pieskandinot Jūrmalas parku, Liepājas pludmali un promenādi. Pasākuma programma un plašāka informācija: www.liepaja.lv/jurassvetki2026.
11. jūlijā Mālpilī tiks svinēti Mālpils zemeņu svētki 2026. Sīkāka informācija: www.sigulda.lv un www.malpilszemenes.lv.
11. jūlijā visas dienas garumā Ventspils Jūras svētki Zemūdens ziedu deja. Programma vietnē: www.kulturascentrs.ventspils.lv.
11. jūlijā no 10:00 Daugavpilī, Stropu ezera centrālajā pludmalē Stropu ielā 40, Daugavpils atklātā čempionāta pludmales volejbolā 2. posms.
11. jūlijā 17:00 Rīgā, Biķernieku trasē, jau trešo gadu notiks FeelFree Sieviešu Velo diena un sieviešu solidaritātes kopbrauciens. Dalība dāmām neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības vai velobraukšanas pieredzes bez maksas. Obligāts nosacījums – aizsargķivere. Vēlami rozā akcenti apģērbā un aksesuāros.
11. jūlijā 19:00 Staburagā pie Dieva auss gaidāms pasākums Dienliliju svētki Staburagā. Varēs baudīt grupas Jumis koncertu, biedrības Ūdenszīmes stikla darbnīcas izstādi, kā arī dienliliju ziedēšanas burvību.
11.–12. jūlijā Naukšēnu pagasta svētki.
12. jūlijā Āgenskalna tirgū pasākumu ciklā Baltijas tirgus ceļš Latvijas novadu tirgus Zirgagalva, kurā pulcēsies vietējie ražotāji no Latvijas novadiem.
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