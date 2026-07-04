Katrai saimniecei ir sava iecienīta marinēšanas recepte. Kamēr viena dod priekšroku pārbaudītai klasikai ar sīpoliem vai krējumu un majonēzi, cita eksperimentē ar medus un sojas saldskābo garšu.
Sastāvdaļas
- 1 kg cūkgaļas
- 4 ķiploka daiviņas
- 5 ēdamkarotes sojas mērces
- 2 ēdamkarotes medus
- 2 ēdamkarotes eļļas
- 1–2 tējkarotes citrona sulas
- melnie pipari
Pagatavošana
Gaļu sagriež vienādos gabalos. Sajauc sojas mērci, medu, saspiestu ķiploku, eļļu, citrona sulu un piparus. Marinādi pārlej gaļai un labi samaisa, atstāj uz 6 stundām vai uz diennakti.
Marinādei sāli nepievieno, jo sojas mērce ir sāļa.
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