Plānojam doties vairāku dienu atpūtā pie dabas. Vēlos uzzināt noteikumus par telšu celšanu un ugunskura kuršanu. Kur to drīkst, kur – ne? Jautā Laila Valmierā.

Vasarā cilvēki labprāt dodas pārgājienos, atpūšas pie ezeriem vai jūras un nakšņo teltīs. Tomēr, pirms dodas dabā, ir vērts zināt noteikumus. Turklāt svarīgi ievērot ne tikai valsts mērogā noteikto regulējumu, bet arī pašvaldību saistošajos noteikumos pausto par ugunskuru kurināšanu un telts uzsliešanu.

Ugunskurs – tikai tam paredzētās vietās

Gatavojot maltīti brīvā dabā vai vienkārši sildoties, ugunskurus drīkst kurināt ikai speciāli šim nolūkam ierīkotās vietās. 

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