Piespiedu ārstēšana jeb medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi ir tiesisks instruments, kura galvenais mērķis nav cilvēku sodīt, bet gan aizsargāt sabiedrības drošību un sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību. 

Krimināltiesībās to piemēro situācijās, kad cilvēks izdarījis noziedzīgu nodarījumu, taču garīga rakstura traucējumu dēļ nozieguma izdarīšanas brīdī bijis nepieskaitāms, proti, nav spējis saprast savu darbību vai to vadīt. To var piemērot arī tad, ja cilvēks ar psihisku slimību saslimis pēc nozieguma izdarīšanas.

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