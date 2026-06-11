Ja dārzā rabarberu dikti daudz, ukrainiete Inna, bloga "Mana sēta", autore iesaka tos vārīt kompotā. Tas ir atsvaidzinošs dzēriens, kas jābauda.
Sastāvdaļas
- rabarberi
- 2/3 glāzes cukura
- 1/3 tējkarotes citronskābes
- citrona vai apelsīna šķēlīte
- 1–2 piparmētras vai melisas lapiņas
Pagatavošana
Rabarberus nomazgā, notīra un sagriež gabaliņos (var griezt sprīdi garus vai kubiņos, ripiņās). Atsevišķā traukā noplaucē citronu vai apelsīnu ar visu mizu. Sagrieztos rabarberus ber sterilizētā burkā, līdz tie aizņem trešdaļu no burkas tilpuma. Pieber cukuru (var pēc gaumes), citronskābi (darbojas kā konservants). Pievieno noskalotas piparmētras vai melisas lapiņas, citrona vai apelsīna šķēlīti. Burkas saturu pārlej ar verdošu ūdeni aptuveni līdz pusei, izšķīdina cukuru un pielej atlikušo ūdeni. Burku aizvāko un uz nakti apsedz ar segu.
Sākumā ieteicams izmēģinājumam pagatavot pāris burku kompota, pēc dažām dienām nogaršot un pēc tam recepti (cukuru) pielāgot savai gaumei.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem