Diemžēl šobrīd man neizdodas tikties ar mazmeitu. Kādas ir vecve-cāku tiesības šajā jautājumā? Jautā Velga Cēsīs.

Latvijas tiesību akti aizsargā ģime­niskās saites, kas izveidojušās starp bērnu un vecvecākiem, atzīstot tās par daļu no tiesībām uz privāto un ģi­menes dzīvi. Lai arī ikdienā varētu šķist, ka saskarsmes jautājumi skar tikai bērna vecākus, likums skaidri paredz, ka arī vec­vecākiem ir tiesības satikties ar bērnu.

Kādas ir vecvecāku tiesības

Saskaņā ar Civillikumu bērnam ir tiesī­bas uzturēt personīgas attiecības un tiešus kontaktus gan ar brāļiem un māsām, gan vecvecākiem. Būtiski ņemt vērā, ka attiecī­bā uz vecvecākiem likums neprasa, lai viņi pirms tam būtu ilgi dzīvojuši ar mazbērnu nedalītā saimniecībā (šāda prasība attiecas tikai uz “citām personām”). 

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