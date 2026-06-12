Moduļu mājas vietā apsveru guļbūvi. Kā atšķiras ierīkošana un cena?Jautā Jānis Š. Konsultē SIA "Eko Nams" īpašnieks un izpilddirektors Ervins  Poga.  

Guļbūvju priekšrocības novērtē arī mūsdienās. Par to pienācīgi rūpējoties, ēka var kalpot vairākām paaudzēm.

Guļbūves iedala divos veidos.

Frēzbaļķu jeb līmētās guļbūves konstrukcijas izgatavo no savstarpēji līmētām brusām, līdz iegūts vajadzīgais sienu biezums. Izmantotajam materiālam ir vienāda izmēra taisns profils ar savienojuma vietām augšā/apakšā. Frēzbaļķu tehnoloģijas mērķis ir samazināt guļbūvēm raksturīgo materiālu deformāciju un sēšanos, taču rezultātā tiek zaudēts autentiskums un galvenās masīvkoka guļbūvju priekšrocības: ekoloģiskums, kokmateriāla siltuma inerce un vizuālais izskats, jo tradicionālie stūru savienojumi arī aizvietoti ar daudz vienkāršākiem.

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