Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
16. jūnijs – Iņ Metāla Gailis (Metāls) tik smeldzīgi spēlē savu stīgu instrumentu, ka rodas vēlme gan pēc izcila koncerta apmeklējuma, gan pirmklasīga restorāna.
17. jūnijs – Jan Ūdens Suns (Zeme) atzīst vienīgi klasiskas vērtības. Velti dienu seno ģimenes vērtību pucēšanai! Pārāk kliedzošs apģērbs šodien nebūs īstais, ja dodies uz interviju.
18. jūnijs – Iņ Ūdens Cūkas (Ūdens) moto: kas labi pastrādājis, tam pienākas atpūta. Slinkākie sauļosies pie jūras, sportiskākie apgūs vējdēļus un kaitošanu, jo ūdens vilinās visus.
19. jūnijs – Jan Koka Žurka (Ūdens) nemierīgi aktīva. Valstī krīze, viņasprāt, jādomā jauni risinājumi, jauni rīcības varianti. Idejas, intuitīvi sapņi, kas var pārtapt arī brīnišķīgā realitātē.
20. jūnijs – Iņ Koka Vērsis (Zeme) rok risinājumus jaunām idejām. Nost ar veco, liekam jau-nu bildi iekšā! Neturamies pie savu laiku nodzīvojušā, meklējam savdabīgo, jauno, pat neiespējamo.
21. jūnijs – Jan Uguns Tīģeris (Koks) ceļ saulītē savus pirmos panākumus. Dalies ar jau sasniegto, aizrauj savus draugus un domubiedrus ar savām trakajām idejām!
22. jūnijs – Iņ Uguns Trusis (Koks) tik miedz ar aci, tik flirtē, tik koķetē. Smaidošas daiļavas skaistās kleitās un puķu vainagos tīk gan viņam, gan apkārtējiem. Izdaiļojam šodien pasauli, meitenes!
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