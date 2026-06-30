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#ekoloģija #instrumenti #mājokļi #mūrēšana #savaenerģija #sif_maf2026 #slīpēšana

Sava enerģija: Videi draudzīgās kaņepju betona mājas

Jānis Siliņš / Praktiskais Latvietis
2026. gada 30. jūnijs, 16:01
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2026. gada 30. jūnijs, 16:01
Kaņepju betons piemērots gan jaunu ēku celtniecībai, gan senu ēku pārbūvei un siltināšanai.
Kaņepju betons piemērots gan jaunu ēku celtniecībai, gan senu ēku pārbūvei un siltināšanai.
Foto: No uzņēmuma arhīva. / Latvijas Mediji

Ēku būvniecība un siltināšana ar videi draudzīgiem materiāliem kļūst arvien aktuālāka. Viens no šādiem risinājumiem ir kaņepju betons, ko izgatavo arī tepat Latvijā. Aroda lietpratēji rīko meistarklases un izglīto interesentus par materiāla priekšrocībām un lietojumu. Konsultē SIA "Hemp Eco Systems Latvia" vadītājs Uģis Pauriņš.

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Ar ko materiāls unikāls

Kaņepju betona ēku būvnieks Uģis Pauriņš atzīst – izdzirdot vārdu “betons”, cilvēkiem pirmajā mirklī rodas mulsums. Kaņepju vieglbetonam ar klasisko cementa betonu nav nekā kopīga, un tie nav savstarpēji salīdzināmi materiāli. Vienīgā līdzība ir iestrādes veids vertikālās konstrukcijās, izmantojot veidņus.

Sastāvdaļas un lietojums. Šī betona sastāvā ietilpst kaņepju spaļi, hidratētie kaļķi un minerālā piedeva. Šo materiālu var izmantot grīdu un sienu siltināšanai, ārsienu izbūvei, kā arī pārsegumu un jumtu siltināšanai. Kaņepju betons ir universāls un plaši izmantojams būvmateriāls ar daudzām vērtīgām īpašībām, kas lielākajai daļai citu būvmateriālu nepiemīt. Plašā lietojuma dēļ tas būs noderīgs gan jaunbūvēs, gan renovējot vēsturiskas, pirmskara, padomju laika un citas ēkas.

Kaņepju betons piemērots gan jaunu ēku celtniecībai, gan senu ēku pārbūvei un siltināšanai.
Kaņepju betons piemērots gan jaunu ēku celtniecībai, gan senu ēku pārbūvei un siltināšanai.
Foto: No uzņēmuma arhīva. / Latvijas Mediji

Augsta ugunsizturība un drošs veselībai. Kaņepju betons ir pilnībā dabīgs, videi draudzīgs un pārstrādājams materiāls. Tā sastāvā esošie hidratētie kaļķi darbojas kā dabisks antipirēns, nodrošinot ilgmūžību un augstu ugunsizturību (ugunsreakcijas klase A2 (Bs1,d0)). Kalcija hidroksīda radītā sārmainā vide pasargā materiālu no puves, pelējuma, kaitēkļiem un grauzējiem, vienlaikus nodrošinot antialerģiskas īpašības, padarot mājokli piemērotu cilvēkiem ar elpceļu problēmām, alerģijām vai astmu.

Viegls, elpojošs un siltumu akumulējošs. Betons ir viegls, tam ir ļoti labas skaņas un siltumizolācijas īpašības. Porainā struktūra nodrošina konstrukciju tvaika caurlaidību, ļaujot sienām dabiski regulēt mitruma apmaiņu ar apkārtējo vidi. Tas palīdz uzturēt stabilāku iekštelpu mikroklimatu un samazina kondensāta veidošanās risku konstrukcijās. Materiālam raksturīga arī laba siltuma akumulācijas spēja – sienas uzkrāj siltumu un pakāpeniski to atdod, novēršot straujas temperatūras svārstības telpās un samazinot siltumenerģijas patēriņu. Nelielā svara dēļ samazinās slodze uz ēkas nesošajām konstrukcijām un pamatiem, kas dažos gadījumos ļauj optimizēt būvniecības izmaksas.

No kaņepju betona tapusi ēka pirms apmešanas un jumta seguma montāžas.
No kaņepju betona tapusi ēka pirms apmešanas un jumta seguma montāžas.
Foto: No uzņēmuma arhīva. / Latvijas Mediji

Ēkas celtniecības process

Kaņepju mājas celtniecība daudz neatšķiras no cita veida koka karkasa ēku celtniecības. Vispirms tiek izbūvēta nesošā koka konstrukcija. Ap karkasu uzstāda veidņus, kuros kaņepju betonu iepilda pa kārtām, katru rūpīgi sablietējot. Šādā veidā tiek iegūtas monolītas sienas bez šuvēm, salaidumiem un potenciālajiem aukstuma tiltiem. Materiālu iestrādā arī grīdās starp koka lāgām un jumta konstrukcijā starp spārēm, ļaujot visu ēku veidot kā monolītu konstrukciju.

Lietas, kas jāparedz jau laikus. Latvijas apstākļos norobežojošo konstrukciju biezumam energoefektivitātes nolūkos jābūt 350–400 mm. Smagu elementu, piemēram, plauktu, virtuves skapīšu vai televizora, stiprinājuma vietas jāparedz jau projektēšanas laikā.

Dabīgo materiālu izmanto arī grīdu, griestu un starpstāvu pārsegumu siltināšanai.
Dabīgo materiālu izmanto arī grīdu, griestu un starpstāvu pārsegumu siltināšanai.
Foto: No uzņēmuma arhīva. / Latvijas Mediji

Nav ierobežojumu ēkas formai un apjomam. Būvējot ēkas no kaņepju betona, nav būtisku formas ierobežojumu – ar to iespējams veidot ne tikai taisnas sienas, bet arī liektas un noapaļotas formas. Tāpat iespējams celt daudzstāvu ēkas, kupolveida būves un citus nestandarta arhitektūras objektus. Iespējas atkarīgas no nesošās konstrukcijas nestspējas.

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Ko nedrīkst izmantot. Šādās ēkās nedrīkst izmantot plēves, tvaika barjeras vai citus sintētiskus materiālus, kas bloķē mitruma migrāciju sienās. Vieglbetons uzņem telpās esošo lieko mitrumu, bet, mitruma līmenim samazinoties, pakāpeniski to atdod atpakaļ telpai, nodrošinot komfortablu un veselīgu mikroklimatu. Līdz ar to nav jāierīko rekuperācijas sistēma.

Kaņepju betonu iestrādā starp konstrukcijām pēc veidņu nostiprināšanas.
Kaņepju betonu iestrādā starp konstrukcijām pēc veidņu nostiprināšanas.
Foto: No uzņēmuma arhīva. / Latvijas Mediji

Karbonizācijas process. Kaņepju betonā nav cementa, bet gan augstvērtīgi kaļķi, līdz ar to sienas dabiskā procesā izžūst un absorbē CO2 no apkārtējā gaisa. Šo procesu sauc par karbonizāciju, kuras laikā kaļķi cietē un pakāpeniski kļūst izturīgāki. Atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma karbonizācija ilgst no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem, taču oglekļa dioksīda piesaiste turpinās arī pēc tam, kad materiāls ir nocietējis. Vienlaikus kaņepju betons uzkrāj oglekli, kas palīdz samazināt ēkas kopējo ietekmi uz vidi, tāpēc materiālu mēdz raksturot kā oglekļa negatīvu.

Iekšējā un ārējā apdare. Kad kaņepju betons ir sacietējis, var ķerties pie iekšējās un ārējās apdares darbiem. Lai saglabātu materiāla spēju regulēt mitrumu, jāizmanto tikai elpojoši apdares materiāli, piemēram, kaļķu apmetums bez cementa piedevas vai māla apmetums, ko pēc tam iespējams pārkrāsot ar dabīgām, tvaika caurlaidīgām krāsām. Neelpojošus materiālus nedrīkst izmantot. 

Namam var ierīkot ventilējamo fasādi vai ārsienas apmest ar kaļķu apmetumu.
Namam var ierīkot ventilējamo fasādi vai ārsienas apmest ar kaļķu apmetumu.
Foto: No uzņēmuma arhīva. / Latvijas Mediji

Fasādi var apšūt ar koka dēļiem, dažādu materiālu paneļiem vai flīzēm, ierīkojot jebkuru ventilējamās fasādes sistēmu ar dažus centimetrus biezu gaisa šķirkārtu.

Pieredze

Skaitļos pierādāma efektivitāte

Virs kaņepju betona ierīkota ventilējamā fasāde.
Virs kaņepju betona ierīkota ventilējamā fasāde.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas goda biedrs Guntis Vilnītis no Ogres novada Turkalnes kaņepju betonu izmantojis pirts atjaunošanai un dzīvojamās mājas otrā stāva izbūvei. Pirtij veikta pilnīga rekonstrukcija, saglabājot iekšējo dēļu apšuvumu un ierīkojot ventilējamo fasādi. 250 mm biezais kaņepju betons noklāts ar vēja aizsargbarjeru (membrānu), virs kuras izveidota 50 mm bieza gaisa šķirkārta ar latojumu, bet virs tās dēļu apšuvums. Tajā atrodas visas komunikācijas, tāpēc 36 m2 lielo pirtiņu nākas periodiski iekurināt arī ziemā. Līdz rekonstrukcijai, pirtiņu neiekurinot, aukstums pāris reižu sabojājis komunikācijas. Pirms rekonstrukcijas pirti varēja uzsildīt 4–5 stundās, bet pēc rekonstrukcijas jau pēc divām stundām var karsēties. Šāgada neparasti aukstajā ziemā saimnieks pirtskrāsni pērtuvē iekurinājis ik pēc dienas.

Savukārt gāzbetona un ķieģeļu apdares dzīvojamās mājas otrajā stāvā aptuveni puse sienu platības piebūvēta ar 300 mm kaņepju spaļu betonu ar apmetuma apdari. Kaut materiāls izmantots tikai vienā mājas daļā, tā efektivitāte manāmi atspoguļojas rēķinos. Mājai ar kopējo platību 200 m2 siltumu nodrošina siltumsūknis. Salīdzinot elektrības patēriņu pirms un pēc pārbūves, saimnieks teic, ka siltumenerģijas patēriņš ir samazinājies uz pusi. Tas ievērojami nepieauga arī šajā ziemā. Kaņepju betons darbojas kā siltumakumulators, tādēļ jau šajā aprīlī otrajā stāvā varēja atvienot apkuri. Materiālu papildus uzsilda saule.

Kaņepju betons nav lēts materiāls, bet ilgākā laikā tas noteikti atmaksājas.

Ekoloģiska būvniecība – domājot par vidi un nākamajām paaudzēm

Kaņepju lauksaimnieks un kaņepju betona būvnieks Ernests Plūmiņš ar domubiedriem 2018. gadā nodibināja biedrību Latvian Hemp Union industriālo kaņepju nozares attīstības veicināšanai. Patlaban industriālās jeb sējas kaņepes tiek audzētas daudzu desmitu hektāru platībā sēklu un stiebru ražas iegūšanai. Stiebrus sasmalcinot, tiek iegūti spaļi kaņepju betona izgatavošanai. Ernests ir iesaistījies vairāku kaņepju betona māju celtniecībā, kā arī šādu māju uzcēlis savai ģimenei.

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Ieteiktie raksti
Mājas spāru svētki.
Mājas spāru svētki.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Tapis pašu rokām

Par savu māju Ernestam un sievai Zandai sapnis radies pandēmijas laikā, dzīvojot 48 m2 dzīvoklī un gaidot trešo bērniņu. Citi ēku risinājumi nemaz neesot apsvērti – bijis skaidrs, ka māja būs no kaņepēm. Tad iegādāta zeme pie Līčiem Ropažu novadā un piesaistīta arhitekte. Pēc būvatļaujas saņemšanas ģimene trijos gados uzcēlusi kaņepju māju pašu spēkiem, izmantojot tuvinieku un draugu palīdzību. Māja celta par saviem līdzekļiem bez bankas atbalsta.

Būvdarbu vadītāja pienākumus uzņēmies saimnieks, bet saimniece – kaņepju betona maisījuma kompaktēšanu koka karkasa konstrukcijā. Pašu spēkiem ielieti betona pamati, sieta un ierīkota armatūra, ievilktas komunikācijas un ierīkoti logi. Jumtam (aptuveni 200 m2) izvēlēts skārda click sistēmas segums. Zem jumta iestrādāta kaņepju siltumizolācija, kokšķiedras plāksnes un māla apmetums.

Paralēli būvdarbiem tika rīkotas kaņepju betona būvniecības meistarklases.
Paralēli būvdarbiem tika rīkotas kaņepju betona būvniecības meistarklases.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Māja būvēta uz vecās Mazās Juglas upes gultnes. Grunts īpatnību dēļ māja balstās uz 19 piecus metrus gariem skrūvpāļiem. Virs grunts putuplasta veidņos ielieti betona pamati. Ēkas karkass veidots no 200 x 50 mm kokmateriāla ar 400 mm kaņepju betona siltinājuma slāni. Karkass un statņi nepieciešami, jo kaņepju betonam ir maza vertikālās slodzes izturība. Būtiski, ka būvniecībā nav izmantota siltumizolācijas vate, plēves, rīģipša vai metāla profili.

Kaņepju betons ir porains materiāls (300–400 kg/m3), tādēļ, lai novērstu siltuma zudumus, ārpusē nostiprināts blīvāks materiāls jeb vēja barjera – 10 mm biezas kokšķiedras plāksnes. To vietā var izmantot arī kaļķu apmetumu. Savukārt apdarei iekštelpās lietots māla apmetums divās kārtās, starp kurām iestrādāts stiklšķiedras vai džutas siets, novēršot plaisu veidošanos. Apdarei nav izmantotas sintētiskās krāsas: toņi trešajai – nobeiguma apmetuma kārtai piešķirti ar dabīgiem māla pigmentiem.

176 m2 plašās divstāvu mājas apsildei tiek izmantots granulu katls. Vidējais patēriņš ziemā ir 2–3 maisi granulu diennaktī. Kaņepju betons pa dienu uzsilst un naktī izstaro siltumu telpās. Līdz ar to nav nepieciešama rekuperācijas sistēma un kondicionētājs, jo materiāls dabīgā veidā nodrošina temperatūras regulāciju, nepatērējot citus resursus. Mājā arī nav nevienas gaisa pieplūdes vai izplūdes atveres, nosūkšanas ventilācijas, jo māja elpo pati.

Viesistaba ierīkota mājas otrajā stāvā.
Viesistaba ierīkota mājas otrajā stāvā.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Atbalstot vietējos ražotājus

Ir pagājušas divas ziemas, kopš māja uzcelta. 

Saimnieks teic – kaņepju betona mājā jūtama gaisa kvalitātes un akustikas atšķirība. 

Kā vēl vienu kaņepju betona ieguvumu Ernests uzsver pārstrādes iespēju – kad tas savu laiku nokalpojis, pēc 60–80 gadiem spaļu un kaļķu maisījumu var sadrupināt un iestrādāt augsnē.

Tā ir atbildīga celtniecība, domājot par vidi un nākamajām paaudzēm. Ekoloģiskā celtniecība ļauj maksimāli izmantot Latvijā ražotus materiālus. Protams, ir materiāli, ko Latvijā neražo vai tie nav piemēroti celtniecībai, piemēram, kaļķi.

Sava enerģija
Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

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#ekoloģija #instrumenti #mājokļi #mūrēšana #savaenerģija #sif_maf2026 #slīpēšana
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