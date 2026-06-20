Rudzupuķe tāda sievišķīgi maiga, trausla. Varbūt tāpēc izvēlējusies augt stipru vīru vidū – rudzu laukā. Un saskanīga ir šī līdzāsdzīvošana – jau sen novērots: rudzupuķu zilo ziedu piebiris labības lauks vēsta, ka būs bagāta raža. Taču rudzupuķes trauslumā slēpjas gana liels spēks. Ne velti tās ziedu zilās lapiņas tautas dziedniecībā lietotas pret daudzām kaitēm. 

Senos laikos arī uzskatīts, ka rudzupuķes palīdz veidot saikni ar garīgo pasauli, aizsargā no lāstiem un ļaunas acs, un šajā nolūkā līdzīgi kā pīlādža zari liktas pie ārdurvīm. Šoreiz par auga dziednieciskajām īpašībām.

Kad ievāc, kā žāvē un uzglabā

Parastā rudzupuķe (Centaurea cyanus), saukta arī par acuzāli, debesziedi, zied no jūnija līdz augustam. Dziednieciskā nolūkā to labāk ievākt ziedēšanas sākumā līdz vasaras saulgriežiem, kad vērtīgo vielu augā visvairāk. Ievāc sausā, saulainā laikā, kad ziedi pilnībā atvērušies, un tikai skaistos zilos ziediņus bez kurvīšiem, jo ne tiem, ne auga lapiņām un kātiņiem nepiemīt dziednieciskas īpašības.

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