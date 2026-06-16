Laikā, kad dabā ienāk krāsas, uzmanību piesaista arī kāds krāsains piedāvājums – mandalu punktošanas meistarklase. Tā ir iespēja radīt skaistu interjera priekšmetu un vienlaikus atpūtināt ikdienā pārslogoto prātu. Dodamies uz šādu radošu nodarbību pie meistares Baibas Balodes mājās "Krūtaiņi" Dobeles novada Bikstu pagastā.

Maiju kalendārs un dzīvības zieds

Meistarklases vadītājas ceļš pie šīs mākslas ir neparasts. Pēc izglītības Baiba Balode ir finansiste un ilgu laiku strādājusi par grāmatvedi. Pēc ģimenes pārcelšanās uz dzīvi laukos, pateicoties mammas pamudinājumam, sākusi aizrauties ar punktēšanu. Sākotnēji mandalu rotāti spoguļi un saules ķērāji tapuši tikai pašas priekam, taču pamazām apkārtējie izrādījuši interesi. Tāpēc iekārtota īpaša darbnīca, un tagad tur tiek vadītas gan klātienes meistarklases, gan tiešsaistes kursi.

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