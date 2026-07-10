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#aal #augsne #bio #kaitēkļi #lvaf #praktiskizals

Praktiski Zaļš: Augu slimību bioloģiskā ierobežošana dārzā

Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis
2026. gada 10. jūlijs, 00:01
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2026. gada 10. jūlijs, 00:01
Bioloģiskie līdzekļi nevar pilnībā aizstāt citus augu aizsardzības pasākumus, tomēr regulāra lietošana palīdz uzlabot augu veselību un samazināt slimību izplatīšanās risku.
Bioloģiskie līdzekļi nevar pilnībā aizstāt citus augu aizsardzības pasākumus, tomēr regulāra lietošana palīdz uzlabot augu veselību un samazināt slimību izplatīšanās risku.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Bieži vien augu slimības uztveram kā nejaušu nelaimi, taču praksē tās ir signāls, ka augam radušies nelabvēlīgi augšanas apstākļi. Miltrasa, puves, lapu plankumainības un citas slimības parasti daudz straujāk attīstās novājinātos un sabiezinātos stādījumos. Konsultē SIA "Agrimatco Latvia" augu aizsardzības speciāliste Dace Lesiņa.

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Svarīga profilakse

Bioloģiskajā augu aizsardzībā lielākā uzmanība tiek pievērsta nevis slimību ārstēšanai, bet gan profilaksei.

Veselīga augsne

Dzīva, veselīga augsne ar bagātīgu mikroorganismu daudzveidību palīdz augiem veidot spēcīgāku sakņu sistēmu, labāk uzņemt barības vielas un efektīvāk pretoties slimību ierosinātājiem. Lai uzturētu augsnes bioloģisko aktivitāti, vēlams regulāri izmantot kompostu, zaļmēslojumu un organisko mēslojumu, piemēram, vistu kūtsmēslus AgroGold. Pavasarī siltumnīcas augsnē aptuveni 5 cm dziļumā vēlams iestrādāt kādu no mikrobioloģiskajiem preparātiem, piemēram, Trihodermīnu vai Re-Genera, kas veicina labvēlīgas augsnes mikrofloras attīstību, nomāc patogēnās baktērijas un bagātina augsnes sastāvu.

Sezonas laikā augi regulāri jāapskata, pievēršot uzmanību gan lapu augšpusei, gan apakšpusei.
Sezonas laikā augi regulāri jāapskata, pievēršot uzmanību gan lapu augšpusei, gan apakšpusei.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Augu maiņa

Audzējot dārzeņus, būtiska nozīme ir augsekai. Ilgstoša vienu un to pašu kultūru audzēšana vienā vietā veicina slimību ierosinātāju uzkrāšanos augsnē. Īpaši svarīgi tas ir krustziežu dzimtas augiem, kas var slimot ar krustziežu sakņu augoņiem. Augseka palīdz ierobežot arī dažādas sakņu puves, vītes un citas augsnē pārziemojošas slimības.

Laistīšana un mēslošana

Pārmērīga slāpekļa mēslojuma lietošana veicina strauju un sulīgu dzinumu augšanu, kas bieži kļūst uzņēmīgāki pret slimībām. Savukārt pietiekams kālija un mikroelementu daudzums palīdz stiprināt augu audus un paaugstināt to dabisko noturību.

Svarīga arī pareiza laistīšana. Tomātus un citus jutīgus augus vēlams laistīt pie saknēm, cenšoties nesamitrināt lapas, īpaši vakara stundās. Mitra lapotne kombinācijā ar sliktu ventilāciju rada ideālus apstākļus miltrasas, pelēkās puves, lapu plankumainību un citu sēņu slimību attīstībai.

Blīvos stādījumos ātrāk izplatās slimības.
Blīvos stādījumos ātrāk izplatās slimības.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Tīrības ievērošana

Daudzi sēņu un baktēriju izraisītu slimību ierosinātāji spēj saglabāties uz augu atliekām, siltumnīcu konstrukcijām un dārza piederumiem. Sezonas beigās ieteicams rūpīgi iztīrīt un dezinficēt puķpodus, dēstu kastes, augu balstus, ķerras, siltumnīcu konstrukcijas, pilienlaistīšanas sistēmu un citas atkārtoti izmantojamas cietās virsmas. Savukārt augu stiprināšanas auklas nākamajā sezonā labāk nomainīt pret jaunām.

Cieto virsmu dezinfekcijai var izmantot Teflex Plus šķīdumu (1:20). Pēc apstrādes virsmas nav jānoskalo – dezinfekcijas iedarbība sākas, tiklīdz tās ir nožuvušas.

Rudenī ieteicams savākt un iznīcināt slimību bojātās augu atliekas, piemēram, nobirušās augļukoku lapas, jo tajās pārziemo ābeļu kraupja ierosinātāji.

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Pēc slimu augu apgriešanas obligāti jādezinficē šķēres un citi instrumenti, lai slimības netiktu pārnestas uz veselajiem augiem.

Paaugstināta mitruma apstākļos uz tomātu lapām parādās pelēkā puve.
Paaugstināta mitruma apstākļos uz tomātu lapām parādās pelēkā puve.
Foto: Ingrīda Neusa-Luca / Latvijas Mediji

Augu apskate

Veģetācijas sezonas laikā augi regulāri jāapskata, pievēršot uzmanību gan lapu augšpusei, gan apakšpusei. 

Pamanot pirmās slimību pazīmes – plankumus vai apsarmi, bojātās lapas un dzinumi jānogriež. 

Vislabāk to darīt no rīta, lai brūce ātri apžūst un tajā neiekļūst mitrums kopā ar slimību ierosinātājiem. Agrīnā stadijā slimību ir ievērojami vieglāk ierobežot nekā tad, kad tā jau izplatījusies pa visu augu vai stādījumu. Turpmākajās nedēļās augi regulāri jānovēro, lai pārliecinātos, ka slimības attīstība ir apturēta.

Gaida piemērotus apstākļus

Lielākā daļa slimību ierosinātāju dabā sastopami pastāvīgi, taču augu inficēšanās notiek tikai tad, kad rodas labvēlīgi apstākļi. Katrai slimībai tie ir atšķirīgi. 

Piemēram, kartupeļu lakstu puve visstraujāk izplatās vēsā un mitrā laikā (15–22 °C, lietus, rasa, augsts gaisa mitrums), savukārt sausplankumainība intensīvāk attīstās siltā un sausā laikā (22–30 °C), īpaši stresa novājinātiem augiem.

Vislielākais risks saslimt ir sabiezinātiem, slikti vēdinātiem, novājinātiem un ilgstoši mitriem stādījumiem. Siltumnīcas ieteicams vēdināt no abiem galiem, ja iespējams, jāatver arī sānu vēdlodziņi. Ja nakts temperatūra nepazeminās zem 10–12 grādiem, vēlams siltumnīcu atstāt atvērtu arī naktī.

Neīstā miltrasa ir viena no postošākajām gurķu slimībām.
Neīstā miltrasa ir viena no postošākajām gurķu slimībām.
Foto: Ingrīda Neusa-Luca / Latvijas Mediji

Augu izvilkumi un novārījumi

Bioloģiskajā dārzkopībā jau izsenis izmanto dažādu augu novārījumus, uzlējumus un izvilkumus. Lielākā daļa šo līdzekļu visefektīvāk darbojas profilaktiski vai pie pirmajām slimību pazīmēm. Tie nevar pilnībā aizstāt citus augu aizsardzības pasākumus, tomēr regulāra lietošana palīdz uzlabot augu veselību un samazināt slimību izplatīšanās risku. Galvenais visu lietot ar mēru, jo arī dabiski līdzekļi var augus apdedzināt vai pārbarot ar slāpekli.

Tīruma kosas novārījums

Kosa satur daudz silīcija dioksīda, kas stiprina augu audus un palīdz tiem labāk pretoties slimību ierosinātājiem. To var izmantot pret miltrasu, piemēram, begonijām, kā arī citu sēņu slimību profilaksei.

Tīruma kosu novārījums palīdz augiem labāk pretoties slimībām.
Tīruma kosu novārījums palīdz augiem labāk pretoties slimībām.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Pagatavošana

150 gramu kaltētas vai 1 kg svaigas kosas aplej ar 10 litriem auksta ūdens, uzvāra un vāra uz lēnas uguns aptuveni 30 minūtes. Pēc atdzesēšanas šķīdumu atšķaida attiecībā 1:5 ar lietusūdeni.

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Ieteiktie raksti

Ar iegūto novārījumu apsmidzina augus vairākus vakarus pēc kārtas, izlietojot ap 10 litru šķidruma uz 100 kvadrātmetriem stādījumu.

Preparāts U

Izmanto atsevišķu slimību, piemēram, piparmētras un bumbieru–kadiķu rūsas, ierobežošanai slimības sākumstadijā.

Pagatavošana

Sajauc 300 gramu koka pelnu, 50 gramu samaltu ķiploku, naža galu kālija permanganāta un 40 gramu saimniecības ziepju. Maisījumu atšķaida 10 litros ūdens un pirms lietošanas izfiltrē. Ar iegūto šķidrumu apsmidzina augus, nepieciešamības gadījumā atkārtojot apstrādi vairākas reizes.

Kumelīšu novilkums

Kumelīšu novilkumam piemīt viegla fungicīda iedarbība, tādēļ to tradicionāli izmanto jauno augu aizsardzībai pret dažādām sēņu izraisītām slimībām.

Pagatavošana

Kilogramu kaltētu kumelīšu ziedu aplej ar 10 litriem karsta ūdens un atstāj ievilkties aptuveni 14 stundas. Pirms lietošanas 2 litrus iegūtā novilkuma atšķaida 10 litros ūdens. Ar sagatavoto šķidrumu apsmidzina puķu un dārzeņu dīgstus profilaktiski vai pie pirmajām slimību pazīmēm.

Dzeramās sodas šķīdums

Dzeramā soda rada sārmaināku vidi uz lapu virsmas, kas nav labvēlīga miltrasu izraisošo sēņu attīstībai.

Pagatavošana

Vienu ēdamkaroti dzeramās sodas izšķīdina 5 litros ūdens un pievieno 100–150 ml zaļo ziepju. Lai uzlabotu šķīduma noturību uz lapām, var pievienot arī 2–2,5 ēdamkarotes augu eļļas.

Ar iegūto šķidrumu apsmidzina augus profilaktiski vai pie pirmajām miltrasas pazīmēm. Ja šķidrumam pievienota eļļa, darba laikā smidzinātājs periodiski jāsakrata, lai sastāvdaļas vienmērīgi sajauktos. Ieteicams augus apstrādāt vakarā vai mākoņainā laikā, lai izvairītos no lapu apdegumiem.

Mikrobioloģiski preparāti augu veselības stiprināšanai

Pēdējos gados bioloģiskajā augu aizsardzībā arvien lielāku lomu ieņem preparāti, kuru sastāvā ir derīgie mikroorganismi. Tie ne tikai palīdz uzlabot augsnes auglību, bet arī konkurē ar slimību ierosinātājiem un veicina augu dabisko aizsargspēju.

Re-Genera

Mikroorganismu kopums, kas darbojas kā augsnes dezinficētājs, atbrīvojot no dažādiem pērnā gada slimību ierosinātājiem. Salaista augsni īsi pirms vai pēc sējas vai stādīšanas. Darbojas arī kā jauno augu augšanas stimulators, jo satur mikorizu un gaisa slāpekli saistošās baktērijas. Deva – 2–3 ml/5 l ūdens/m².

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Granhumix Gold

Iestrādā augsnē pirms sējas vai stādīšanas, iespējami tuvu sēklām vai augu saknēm. Veicina sakņu sistēmas attīstību, uzlabo barības vielu uzņemšanu un stiprina augu dabisko noturību. Vienlaikus preparātam piemīt fungicīda iedarbība pret Fusarium izraisītajām slimībām, kas īpaši aktuāla sīpoliem, ķiplokiem, sīpolpuķēm un vasaras puķēm.

Deva ir aptuveni 2 g/m². Augsnei jābūt iesilušai vismaz līdz 10–12 °C

Proseed Met

Izmanto sēklu, bumbuļu, sīpolu un cita stādmateriāla apstrādei pirms sējas vai stādīšanas. Palīdz pasargāt dīgstus no augsnē sastopamiem kaitēkļiem un vienlaikus aktivizē augu dabiskās aizsargspējas pret dažādiem slimību ierosinātājiem.

Preparāts veicina augu pašaizsardzības sistēmu darbību pret fuzariozi, dīgstu puvi, fitoftoru, rizoktoniozi, balto puvi fomozi, verticiliozi, kā arī dažām baktēriju izraisītām slimībām.

Quadrifolia

Preparāts veido simbiotisku saikni ar augu saknēm, palīdzot augiem efektīvāk uzņemt ūdeni un barības vielas, kā arī aktivizējot to dabiskos aizsardzības mehānismus.

Izmanto dārzeņu, ogulāju, augļaugu, dekoratīvo augu un puķu stādījumos. Tas palīdz samazināt dažādu sēņu slimību attīstības risku, to skaitā neīstās un īstās miltrasas, pelēkās puves, lapu plankumainību, ābeļu kraupja, antraknozes, rūsas, kā arī dažādu augļu un dzinumu puvju izplatību.

Dentamet

Satur varu un cinku, kas ir nāvējoši sēņu un baktēriju ierosinātām slimībām, bet saudzējoši augam. Turklāt spēj apstādināt slimību tās attīstības sākumā. Darbojas ļoti ātri un efektīvi pret kartupeļu lakstu puvi, tomātu augļu brūno pelējumu, neīsto miltrasu, augļukoku kraupi un bakteriozēm.

Deva – 2–2,5 ml uz litru ūdens. Lietojot 5 ml uz litru laistāmā ūdens, Dentamet samazinās sakņu puves un bakteriozes augiem sakņu zonā. Pirms preparāta lietošanas būtiski ūdeni paskābināt līdz pH 5,5–6.

Augus nedrīkst pārmēslot ar slāpekli.
Augus nedrīkst pārmēslot ar slāpekli.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Der zināt!

  • Slimību skartās augu daļas nav vēlams likt kompostā, jo tajā var saglabāties daļa slimību ierosinātāju. Drošāk tās sadedzināt.
  • Bioloģiskie līdzekļi parasti darbojas lēnāk nekā ķīmiskie fungicīdi, taču ilgtermiņā tie dārzā palīdz uzturēt veselīgāku augsni, stiprākus augus un stabilāku ekosistēmu.

Sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild "Praktiskais Latvietis".

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

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#LVAF #praktiskizals
Foto: Publicitātes
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#aal #augsne #bio #kaitēkļi #lvaf #praktiskizals
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