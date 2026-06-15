Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienā (16.06.) sakārto puķu dobes. Norok pavasara sīpolpuķu sīpolus vai arī narcises pārstāda no dobes dobē, pirms to laksti nokaltuši. Vāc sezonas ārstniecības augus. Griež zarus pirtsslotām.
- Lapu dienās (17., 18.06.) laista augus. Sēj zāli, zaļmēslojuma augus un ātri augošus garšaugus.
- Augļu dienā (19.06.) lasa ogas, gatavo ievārījumus.
- Īstajos vasaras saulgriežos (20., 21.06.) šoreiz tāds planētu stāvoklis, kas labvēlīgs ravēšanai un nezāļu pļaušanai.
Pārdomas
Jūnijs tā arī aizskrien sējot, stādot, ravējot, laistot un pētot kukaiņus. Ne jau visi sagādā prieku acīm kā, piemēram, tauriņi. Vēl ir visādi augu sūcēji un grauzēji, kas lielākoties attīstās ar nepilnīgu pārveidošanos. Ko tas nozīmē? Vienkāršā skaidrojumā to, ka kāpurs, pakāpeniski augot un mainot ādu, iegūst pieauguša kukaiņa veidolu. Nav miera stadijas kūniņas veidolā. Gandrīz pieaugušus kāpurus ar spārņu aizmetņiem sauc par nimfām. Aprakstos un ieteikumos dažādu kultūraugiem nedraudzīgu sugu ierobežošanā tiek minēts, kādā attīstības stadijā tie mēdz ziemot – olu, kūniņas, nimfas, pieaugušu kukaiņu vai pat kāpuru veidolā. Tad arī attiecīgi tiek plānoti to ierobežošanas pasākumi. Pārzinot kaitnieku attīstību, jācenšas tos ierobežot laikā, kad tie vēl nav savairojušies, iznīcinot oliņas un arī ziemojošās stadijās. Te derēs dažādi slazdi, ķeramās jostas, augsnes rušināšana un citi pasākumi.
Jūnijs
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