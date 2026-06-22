Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienās (22., 23., 24.06.) sēj zālājus, garšaugus. Stāda ātri augošus kāpostaugus, puķes un visu, ko nu vēl vērts stādīt.
- Ziedu dienās (25., 26., 28.06.) vāc ārstniecības augus. Griež zarus pirtsslotām. Sapucē puķu stādījumus. Lasa ogas.
- Lapu dienā (27.06.) laista augus. Pļauj zāli, cērp dzīvžogus ar mērķi, lai tie labi un kupli ataugtu. Apgriež vecās lapas skābenēm, maurlokiem, rabarberiem.
Pārdomas
Ja viss izravēts un appļauts, tad vēl pēdējie stādīšanas darbi puķu un sakņu dārzos, cik nu pirmssvētku un svētku laikā gribas darīt. Mēness atrašanās Jaunavas zvaigznājā varētu solīt pavēsu laiku Līgo vakarā un Jāņu dienā. Ne pirmo, ne pēdējo reizi tā būs bijis. Pozitīvais, ja jau par kukaiņiem iesākts runāt, varbūt pa dienu dunduri un vakarā odi nekodīs. Tiem arī patīk silts laiks. Kas to zina, kā būs ar jāņtārpiņiem, kas 2025. gadā nominēti par gada kukaiņiem. Spīdēs, nespīdēs? Arī tiem patīk silts un mitrs laiks. Vispār jau tie nav nekādi tārpi vai tārpiņi, bet vaboles, precīzāk, spīdvaboles. Un spīd tikai to mātītes, lai pievilinātu tēviņus. Interesanti, ka vabolītes var spīdēt 2 stundas diennaktī un 10 diennaktis pēc kārtas. Pagara ballīte sanāk. To bērni kāpuri arī spīd, taču tas ir brīdinājums potenciālajiem uzbrucējiem. Nelien, noindēšu! Interesanti arī, ka šīs vabolītes un to kāpuri pārtiek no gliemežiem. Kur meklēt jāņtārpiņus? Gar dzīvžogiem, mežmalās, ceļmalās un citās malās, kur saglabājusies dabīgā augu valsts un nav mākslīgā apgaismojuma. Cik nu gribas pa tādām vietām staigāt, bet, ja ir interese par jāņtārpiņiem, nekas cits neatliek.
Jūnijs
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