Adītie mauči no lina un tambordiegiem ir ļoti atbilstoši vasaras tērpiem, jo ar tiem nav karsti siltā laikā un ieadītie motīvi atbilst mūsu vasarai*.
Rozes
Materiāli
- pērles pēc izvēlētām krāsām nr. 8, nr. 10 un nr. 11
- divkārtīgs nebalināts lins
- zeķu adāmadatas nr. 1
Darba gaita
Vispirms jāpārbauda izvēlētais diegs, vai nav mezglu vai kāda cita veida bojājumu.
Tad saver pērlītes pēc krāsām. Pērlītes sāk vērt no shēmas augšējā kreisā stūra. Pēc tam ada no shēmas apakšas labā stūra.
Ar palīgdiegu uz adāmadatas uzmet 41 valdziņu plus divus malējos valdziņus. Ada abas puses tikai labiski, pērlīšu rakstu veido, adot kreiso pusi. Ada 63 mustura kārtas, t. i., 126 rindiņas.
Kad maucis uzadīts, palīgdiegu noārda, valdziņus uzliek uz adāmadatas.
Mauča pirmā un pēdējā rindiņa ir saadīta no kreisās puses. Pēdējā rindā vēl ieada pērlītes, kuru pēc shēmas vēl pietrūka (skatīt shēmas augšējo rindu).
Lins mēdz izstiepties valkājot. Tāpēc no kreisās puses var abos mauča galos uztamborēt pīnītes pretēji adītajam virzienam, kas maučus padarīs saturīgākus.
Spāres
Materiāli
- Pērles pēc izvēlētām krāsām nr. 8 un nr. 9
- Tambordiegs nr. 8
- Zeķu adāmadatas nr. 1,5
- Tamboradata nr. 1
Darba gaita
Vispirms jāpārbauda izvēlētais diegs, vai nav mezglu vai kāda cita veida bojājumu.
Tad saver pērlītes pēc krāsām. Pērlītes sāk vērt no shēmas augšējā kreisā stūra, pēc tam ada no apakšas labā stūra.
Uzmet uz adāmadatas 44 valdziņus un divus malējos valdziņus. Ada abas puses tikai labiski, pērlīšu rakstu veido no kreisās puses. Ada 60 mustura kārtas, t. i., 120 rindiņas.
Mauči ir sašūti no labās puses, vaļējos valdziņus pēdējā rindā sašuj kopā ar pirmās rindas valdziņiem adījuma dūrienā.
Mauča redzamā mala pie spārītēm ir aptamborēta ar pieciem parastiem stabiņiem, durot katrā trešajā valdziņā.
Tajā daļā, kur ir mazāk pērlīšu, var viļņveidīgi tamborēt īso stabiņu rindiņas, jo tas samazina izmēru. Var uzšūt kādu ziediņu ar kontrastējošām krāsām.
*Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarbi"
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