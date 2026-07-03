Pati svarīgākā fermentēšanas sastāvdaļa un konservants ir sāls. 

Ļoti svarīgi ir izmantot sāli bez jebkādiem piejaukumiem – pretsalipes vielām un joda. Šie piejaukumi traucē sālim darīt vissvarīgāko darbu – iznīcināt tās baktērijas, kas bojā fermentētus dārzeņus, tajā pašā laikā saglabājot tās baktērijas, kuras ir nepieciešamas, lai fermentēšanas process noritētu veiksmīgi. 

Ļoti svarīgi ir pārliecināties, lai sāls būtu pietiekamā koncentrācijā, tomēr nepārspīlējot ar to, lai pēc tam rezultāts nav pārmēru sāļš. 

 

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