Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (29., 30.06., 1.07.) lasa ogas. Gatavo ievārījumus, konservē. Veic nepieciešamos kopšanas un veidošanas darbus tomātiem.
- Sakņu dienās (2., 3.07.) ravē, rušina. Sēj rudens šķirņu redīsus un melnos rutkus. Mēslo sakņaugus.
- Ziedu dienās (4., 5.07.) vāc sezonas ārstniecības augus. Griež zarus pirtsslotām. Sakopj un mēslo puķu stādījumus.
Pārdomas
Ir vasaras vidus, un Saule vēl atrodas tās augstākajā punktā. Par jāņtārpiņiem grūti pateikt – vēl spīdēs vai ne. Zied lilijas un liepas. Ir lielais ogu laiks. Zemenes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas. Visas reizē vai viena aiz otras. Jāsaēdas visa izaugusī bagātība, lai veselība turas. Jāsagatavo arī uzglabāšanai. Par kukaiņiem īpaši domāt negribas, bet… Kuram nav nācies ieraudzīt kāpurus ķiršu un aveņu ogās? Var, protams, skatīties racionāli – gaļa ir gaļa, un kāpuri jau to ogu vien ir ēduši. Diez vai šādai attieksmei būs daudz piekritēju. Ko darīt? Atliek sašķirot ogas, cik tas iespējams. Ķiršu ogās būs ķiršu mušas kāpuri, avenēs – aveņu vaboles. Pēc ziedēšanas, sākot gatavoties ogām, var izlikt līmes vairogu lamatas. Ķiršu mušām dzeltenas, aveņu vabolēm – baltas. Īstā apkarošana ir profilaktiskie pasākumi pirms un pēc ogu ražas. Jāsavāc bojātās ogas ar visiem kāpuriem ķiršos, jo kāpuri pārziemošanai iekūņojas augsnē. Jāuzrušina apdobes, tā samazinot kūniņu skaitu.
Jūnijs/Jūlijs
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