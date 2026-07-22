Kādas maksājumu kartes ņemt līdzi ceļojumā? Kā tās pareizi lietot? Jautā Anna Ventspilī. Konsultē praktiskā ceļošanas ceļveža "Atklāj pasauli. Kā sākt ceļot patstāvīgi" un bloga www.Sapnumedniece.lv autore Alīna Andrušaite. 

Dodoties uz ārzemēm, svarīgi izpētīt maksājumu sistēmu specifiku galamērķa valstī. Ceļojot eirozonā, lielākoties var izmantot ierasto Latvijas debetkarti, jo maksāšanas nosacījumi un skaidras naudas izņemšanas limiti paliek nemainīgi. 

Sarežģītāk kļūst valstīs, kurās eiro nelieto. Pirms brauciena ir vērtīgi iepazīties ar savas bankas tarifiem par katru transakciju un valūtas konvertāciju attiecīgajā valstī. Norēķiniem ārvalstīs izdevīga alternatīva ir, piemēram, Revolut karte, kas nodrošina izdevīgāku skaidras naudas izņemšanu un konvertācijas tarifus.

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