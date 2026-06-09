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#aal #kaitēkļi #kukaiņi #praktiskizals

Augu kaitēkļu bioloģiskā ierobežošana dārzā

Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis
2026. gada 09. jūnijs, 00:01
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2026. gada 09. jūnijs, 00:01
Veselīgs un ražojošs dārzs nav iedomājams bez kaitēkļiem, aizvien lielāku popularitāti iegūst bioloģiskā to ierobežošana.
Veselīgs un ražojošs dārzs nav iedomājams bez kaitēkļiem, aizvien lielāku popularitāti iegūst bioloģiskā to ierobežošana.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Veselīgs un ražojošs dārzs nav iedomājams bez kaitēkļu ierobežošanas. Tomēr ne vienmēr pirmais risinājums ir ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi. Aizvien lielāku popularitāti iegūst bioloģiskā kaitēkļu ierobežošana – sākot no vienkāršiem tautas paņēmieniem un augu uzlējumiem līdz derīgajiem kukaiņiem un mūsdienīgiem bioloģiskajiem preparātiem, kas saudzē apkārtējo vidi. Konsultē SIA "Agrimatco Latvia" augu aizsardzības speciāliste Dace Lesiņa.

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Svarīga profilakse un pareiza agrotehnika

Svarīga loma kaitēkļu ierobežošanā ir pareizai agrotehnikai un sabalansētai mēslošanai. Spēcīgi, labi augoši augi daudz labāk spēj pretoties kaitēkļu bojājumiem un ātrāk atjaunoties, savukārt novājināti augi kļūst uzņēmīgāki gan pret kaitēkļiem, gan slimībām. Īpaši jāuzmanās no pārmērīgas slāpekļa mēslojuma lietošanas, jo sulīgi un strauji augoši dzinumi piesaista laputis un citus kaitēkļus. Nozīme ir arī augu maiņai, piemērotiem stādīšanas attālumiem, regulārai ravēšanai un augsnes kopšanai.

Siltumnīcās svarīgi uzturēt piemērotu mikroklimatu. Piemēram, tīklērces īpaši strauji savairojas karstā un sausā gaisā, tāpēc regulāra siltumnīcu vēdināšana un pietiekams gaisa mitrums palīdz mazināt to izplatību.

Miglošanai izmanto bioloģiskos preparātus un augu izvilkumus.
Miglošanai izmanto bioloģiskos preparātus un augu izvilkumus.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Nepieļaut kaitēkļu piekļuvi augiem

Kaitēkļi izmanto augus par barības avotu sev un saviem pēcnācējiem. Daudzi kaitēkļi dēj olas augu tuvumā vai tieši uz tiem, lai izšķīlušies kāpuri uzreiz varētu sākt baroties. Tāpēc viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem aizsardzības veidiem ir nepieļaut kaitēkļu piekļuvi augiem.

Dārzeņu dobēs un paaugstinātajās kastēs to iespējams panākt ar speciālu kukaiņu tīklu. Tas palīdz pasargāt augus no dažādiem lidojošiem un rāpojošiem kaitēkļiem. Biežāk tīklu piemājas dārzā izmanto pret burkānu mušu un kāpostu balteņiem.

Lai piemājas dārzā burkānu dobi pasargātu no burkānu mušas, to pārklāj ar kukaiņu tīklu.
Lai piemājas dārzā burkānu dobi pasargātu no burkānu mušas, to pārklāj ar kukaiņu tīklu.
Foto: Ingrīda Neusa-Luca / Latvijas Mediji

Kaitēkļu kontrole un pirmā palīdzība

Parasti vēl pirms masveida kaitēkļu savairošanās parādās pirmās to pazīmes, piemēram, uz lapām redzami kāpostu balteņa vai kartupeļu lapgrauža olu dējumi, uz augiem manāmi pirmie kāpuri, laputis vai tikai apgrauztas lapas. Sagatavojot dobes vai pārstādot augus, augsnē var atrast maijvaboļu kāpurus. Tas viss liecina, ka jārīkojas nevilcinoties.

Savākšana un bojāto daļu izgriešana

Ieteicams pamanītos kaitēkļus iespējami ātrāk likvidēt – nolasīt kāpurus un olu dējumus, kā arī nogriezt ļoti bojātos dzinumus.

Jo agrāk izdodas ierobežot pirmos kaitēkļus, jo mazāks būs to savairošanās risks vēlākā sezonā. 

Sākumā kaitēkļu populācijas parasti ir nelielas, taču ļoti ātri vairojas, jo daudzi kukaiņi dzīves laikā izdēj simtiem olu.

Tiklīdz pamanīti pirmie kaitēkļi, jārīkojas nekavējoties, jo tie mēdz strauji savairoties.
Tiklīdz pamanīti pirmie kaitēkļi, jārīkojas nekavējoties, jo tie mēdz strauji savairoties.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Noskalošana ar ūdeni

Vienkārša, taču efektīva metode ir kaitēkļu noskalošana ar spēcīgu ūdens strūklu. Tā visbiežāk iespējams samazināt laputu daudzumu. Pēc tam gan vēlams izmantot citas ierobežošanas metodes, piemēram, derīgos kukaiņus vai bioloģiskos preparātus.

Pievilināšanas līdzekļi un slazdi

Kaitēkļu ierobežošanai plaši izmanto feromonu slazdus. Tie darbojas ar īpašām smaržvielām, kas pievilina kaitēkļu tēviņus. Kukaiņi ielido lipīgajos slazdos un vairs nespēj vairoties. Šādi slazdi pieejami, piemēram, pret ābolu un plūmju tinēju, arī citiem kaitēkļiem. Feromonu slazdi ne tikai palīdz samazināt kaitēkļu skaitu, bet arī noteikt brīdi, kad visefektīvāk izmantot derīgos kukaiņus vai citus bioloģiskās aizsardzības līdzekļus.

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Siltumnīcās bieži izmanto arī dzeltenās līmlapiņas. Dzeltenā krāsa piesaista kukaiņus. Tie pielīp pie slazda, kas novērš to turpmāku vairošanos un ļauj kontrolēt to skaitu.

Dzeltenās krāsas līmlapiņas piesaista kukaiņus.
Dzeltenās krāsas līmlapiņas piesaista kukaiņus.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Tiešā kaitēkļu ierobežošana

Ja ar profilaktiskajiem pasākumiem nav izdevies kaitēkļus atturēt, nākas izmantot tiešās ierobežošanas metodes. Tās parasti ir ļoti specifiskas un pielāgotas konkrētajam kaitēklim.

Derīgo kukaiņu izmantošana

Mūsdienās derīgie organismi pieejami pret ļoti daudziem kaitēkļiem – tie vai nu apēd kaitēkļus, vai arī tos izmanto kā saimniekorganismus savai attīstībai. Vienas no pazīstamākajām ir trihogrammas – parazītiskās spožlapsenītes, kas palīdz ierobežot ābolu un plūmju tinēju, arī dažādus lapu tinējus. Pieaugušās trihogrammu mātītes barojas ar nektāru un savas olas iedēj kaitēkļu olās, tādējādi apturot to attīstību.

Zeltactiņu kāpuri barojas ar laputīm, tīklērcēm, baltblusiņām, tripšiem, kolorado vaboles oliņām un citiem kaitēkļiem.
Zeltactiņu kāpuri barojas ar laputīm, tīklērcēm, baltblusiņām, tripšiem, kolorado vaboles oliņām un citiem kaitēkļiem.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Efektīvi plēsēji ir arī zeltactiņu (Chrysoperla carnea) kāpuri. Tie barojas ar laputīm, tīklērcēm, baltblusiņām, tripšiem, kolorado vaboles oliņām, tauriņu kaitēkļu izdētajām olām, arī citiem sīkiem kaitēkļiem.

Entomopatogēnās nematodes efektīvi palīdz cīņā pret maijvaboļu kāpuriem un citiem augsnē dzīvojošiem kaitēkļiem.

Bioloģiskie preparāti

Bioloģiskajā augu aizsardzībā izmanto arī specializētus preparātus ar dabiskas izcelsmes aktīvajām vielām un mikroorganismiem. Daudzi no tiem iegādājami arī mazākos tilpumos un piemēroti lietošanai piemājas dārzā.

Fortig nātru ekstrakts darbojas ar pieskares iedarbību un palīdz ierobežot laputis un tīklērces. Lai preparāts darbotos efektīvāk, pirms lietošanas svarīgi ūdeni paskābināt līdz aptuveni pH 5.

Forseti ir augu ekstrakta preparāts ar lokāli sistēmisku iedarbību, ko galvenokārt izmanto tripšu ierobežošanai. To iespējams profilaktiski pievienot laistāmajam ūdenim.

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Ieteiktie raksti

Selectic X darbojas ar pieskares iedarbību – tas bojā kaitēkļu ārējo apvalku jeb kutikulu, rezultātā kaitēkļi aiziet bojā. Preparātu izmanto pret laputīm, tīklērcēm, baltblusiņām, lapu blusiņām, zāģlapseņu un tauriņu kāpuriem.

NeemAzal ir iegūts no nīma koka augļiem un satur aktīvo vielu azadiraktīnu A. Tas darbojas kā sistēmas un zarnu iedarbības līdzeklis – kaitēkļi aiziet bojā, barojoties ar apstrādātajām augu daļām. Preparātu izmanto pret kartupeļu lapgrauzi, laputīm, alotājmušām, tīklērcēm, tripšiem, siltumnīcu baltblusiņām un citiem kaitēkļiem.

Gold Met satur mikroorganismu kompleksu ar mikorizu, rizosfēras baktērijām un sēni Metarhizium anisopliae. Preparāts paredzēts dažādu augsnē dzīvojošo kaitēkļu ierobežošanai, to skaitā pret maijvaboļu kāpuriem, sprakšķiem, zemesvēžiem, trūdodiņiem, smecerniekiem un citiem kaitēkļiem. To izmanto gan profilaktiski, gan pamanot pirmās kaitēkļu pazīmes.

Drekkar ir augu ekstrakta preparāts ar lokāli sistēmisku iedarbību, kas iedarbojas uz kaitēkļu olu un kāpuru stadijām. To izmanto pret laputīm, tīklērcēm, baltblusiņām, lapu blusiņām, bruņutīm un hermesiem. Pirms lietošanas ūdeni ieteicams paskābināt līdz pH 5.

Augu izvilkumi un novārījumi

Dažādu augu izvilkumi ne tikai stiprina augus un darbojas kā papildmēslojums, bet arī var palīdzēt kaitēkļu ierobežošanā. Tomēr jāņem vērā, ka 

daļai tautas līdzekļu nav zinātniski pierādīta efektivitāte, tāpēc tos bieži izmanto kā papildu profilaktisko līdzekli vai nelielu kaitēkļu savairošanās gadījumā.

Pelašķu uzlējums

Pret laputīm, tripšiem, tīklērcēm un kāpuriem

  • 2,5 kilogramus svaigu vai 800 gramu kaltētu sasmalcinātu pelašķu aplej ar 10 litriem karsta ūdens. Maisījumu slēgtā traukā uz lēnas uguns karsē aptuveni 30 minūtes.
  • Pēc atdzesēšanas izkāš un ar šķīdumu apsmidzina augus.

Lielās nātres lakstu izvilkums

Pret dažādiem kāpuriem un laputīm, vienlaikus augu stiprināšanai

  • Vienu kilogramu svaigu nātru, kas ievāktas ziedēšanas sākumā, diennakti mērcē 10 litros auksta lietusūdens. Pēc tam šķīdumu izkāš. 
  • Augus apsmidzina trīs reizes ar vairāku stundu intervālu.
Laputis var ierobežot ar sīpolu un ķiploku izvilkumu.
Laputis var ierobežot ar sīpolu un ķiploku izvilkumu.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Sīpolu un ķiploku izvilkums

Pret laputīm, tīklērcēm, siltumnīcu baltblusiņām un citiem kaitēkļiem

  • 200 gramu sasmalcinātu sīpolu mizu, lakstu vai ķiploku daivu mērcē 10 litros silta ūdens 4–7 dienas. 
  • Pirms lietošanas iegūto koncentrātu atšķaida attiecībā 1:2 un apsmidzina kaitēkļu apsēstos augus.

Skuju uzlējums

Pret ziedu smecerniekiem, īpaši zemeņu stādījumos

  • Dažas saujas skuju aplej ar 10 litriem ūdens un atstāj ievilkties aptuveni diennakti. 
  • Ar iegūto uzlējumu apsmidzina zemeņu cerus. Papildus skuju zarus var izlikt arī starp dobēm – to aromāts palīdz atbaidīt kaitēkļus.

Ielāgo!

Kaitēkļi ir daļa no dabiskās ekosistēmas un nozīmīgs barības avots putniem un derīgajiem kukaiņiem. Tāpēc bioloģiskajā dārzkopībā mērķis nav pilnībā iznīcināt visus kukaiņus, bet gan ierobežot to savairošanos un saglabāt dabisko līdzsvaru dārzā.

Var palīdzēt augi

Starp dārzeņiem un gar dobju malām vērts stādīt aromātiskus augus: samtenes, kliņģerītes, lavandu, piparmētru, baziliku, sīpolus un ķiplokus. To smarža atbaida daļu kaitēkļu, bet ziedi vienlaikus piesaista derīgos kukaiņus un apputeksnētājus.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

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Foto: Publicitātes
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#aal #kaitēkļi #kukaiņi #praktiskizals
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