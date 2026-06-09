Augu kaitēkļu bioloģiskā ierobežošana dārzā

Veselīgs un ražojošs dārzs nav iedomājams bez kaitēkļu ierobežošanas. Tomēr ne vienmēr pirmais risinājums ir ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi. Aizvien lielāku popularitāti iegūst bioloģiskā kaitēkļu ierobežošana – sākot no vienkāršiem tautas paņēmieniem un augu uzlējumiem līdz derīgajiem kukaiņiem un mūsdienīgiem bioloģiskajiem preparātiem, kas saudzē apkārtējo vidi. Konsultē SIA "Agrimatco Latvia" augu aizsardzības speciāliste Dace Lesiņa.
Svarīga profilakse un pareiza agrotehnika
Svarīga loma kaitēkļu ierobežošanā ir pareizai agrotehnikai un sabalansētai mēslošanai. Spēcīgi, labi augoši augi daudz labāk spēj pretoties kaitēkļu bojājumiem un ātrāk atjaunoties, savukārt novājināti augi kļūst uzņēmīgāki gan pret kaitēkļiem, gan slimībām. Īpaši jāuzmanās no pārmērīgas slāpekļa mēslojuma lietošanas, jo sulīgi un strauji augoši dzinumi piesaista laputis un citus kaitēkļus. Nozīme ir arī augu maiņai, piemērotiem stādīšanas attālumiem, regulārai ravēšanai un augsnes kopšanai.
Siltumnīcās svarīgi uzturēt piemērotu mikroklimatu. Piemēram, tīklērces īpaši strauji savairojas karstā un sausā gaisā, tāpēc regulāra siltumnīcu vēdināšana un pietiekams gaisa mitrums palīdz mazināt to izplatību.
Nepieļaut kaitēkļu piekļuvi augiem
Kaitēkļi izmanto augus par barības avotu sev un saviem pēcnācējiem. Daudzi kaitēkļi dēj olas augu tuvumā vai tieši uz tiem, lai izšķīlušies kāpuri uzreiz varētu sākt baroties. Tāpēc viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem aizsardzības veidiem ir nepieļaut kaitēkļu piekļuvi augiem.
Dārzeņu dobēs un paaugstinātajās kastēs to iespējams panākt ar speciālu kukaiņu tīklu. Tas palīdz pasargāt augus no dažādiem lidojošiem un rāpojošiem kaitēkļiem. Biežāk tīklu piemājas dārzā izmanto pret burkānu mušu un kāpostu balteņiem.
Kaitēkļu kontrole un pirmā palīdzība
Parasti vēl pirms masveida kaitēkļu savairošanās parādās pirmās to pazīmes, piemēram, uz lapām redzami kāpostu balteņa vai kartupeļu lapgrauža olu dējumi, uz augiem manāmi pirmie kāpuri, laputis vai tikai apgrauztas lapas. Sagatavojot dobes vai pārstādot augus, augsnē var atrast maijvaboļu kāpurus. Tas viss liecina, ka jārīkojas nevilcinoties.
Savākšana un bojāto daļu izgriešana
Ieteicams pamanītos kaitēkļus iespējami ātrāk likvidēt – nolasīt kāpurus un olu dējumus, kā arī nogriezt ļoti bojātos dzinumus.
Jo agrāk izdodas ierobežot pirmos kaitēkļus, jo mazāks būs to savairošanās risks vēlākā sezonā.
Sākumā kaitēkļu populācijas parasti ir nelielas, taču ļoti ātri vairojas, jo daudzi kukaiņi dzīves laikā izdēj simtiem olu.
Noskalošana ar ūdeni
Vienkārša, taču efektīva metode ir kaitēkļu noskalošana ar spēcīgu ūdens strūklu. Tā visbiežāk iespējams samazināt laputu daudzumu. Pēc tam gan vēlams izmantot citas ierobežošanas metodes, piemēram, derīgos kukaiņus vai bioloģiskos preparātus.
Pievilināšanas līdzekļi un slazdi
Kaitēkļu ierobežošanai plaši izmanto feromonu slazdus. Tie darbojas ar īpašām smaržvielām, kas pievilina kaitēkļu tēviņus. Kukaiņi ielido lipīgajos slazdos un vairs nespēj vairoties. Šādi slazdi pieejami, piemēram, pret ābolu un plūmju tinēju, arī citiem kaitēkļiem. Feromonu slazdi ne tikai palīdz samazināt kaitēkļu skaitu, bet arī noteikt brīdi, kad visefektīvāk izmantot derīgos kukaiņus vai citus bioloģiskās aizsardzības līdzekļus.