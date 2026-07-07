Zemenes visalbāk garšo svaigā veidā, taču zemeņu uzputenis ar pienu arī ir viens no vasaras labākajiem gardumiem.

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Sastāvdaļas

  • 1 l ūdens
  • 400 g zemeņu
  • 70–80 g mannas putraimu
  • cukurs
  • šķipsna citronskābes vai 1 tējkarote citrona sulas

Pagatavošana

Zemenes nomazgā un sablen­dē vai saspaida biezenī. Katlā uzvāra ūdeni ar cukuru. Kad ūdens uzvārījies, lēnām, nepārtraukti maisot, pievieno mannu. Visu vāra, līdz masa sabiezē kā putra. Katlu noceļ no uguns un ie­maisa zemeņu biezeni. Pievieno citro­na sulu vai citronskābi. Tad visu sakuļ ar mikseri, līdz manna kļūst gaisīga. 

Atdzesē, saliek trauciņos un pirms pa­sniegšanas pārlej ar pienu.

Zemenes.
Zemenes.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

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