Zemenes visalbāk garšo svaigā veidā, taču zemeņu uzputenis ar pienu arī ir viens no vasaras labākajiem gardumiem.
Sastāvdaļas
- 1 l ūdens
- 400 g zemeņu
- 70–80 g mannas putraimu
- cukurs
- šķipsna citronskābes vai 1 tējkarote citrona sulas
Pagatavošana
Zemenes nomazgā un sablendē vai saspaida biezenī. Katlā uzvāra ūdeni ar cukuru. Kad ūdens uzvārījies, lēnām, nepārtraukti maisot, pievieno mannu. Visu vāra, līdz masa sabiezē kā putra. Katlu noceļ no uguns un iemaisa zemeņu biezeni. Pievieno citrona sulu vai citronskābi. Tad visu sakuļ ar mikseri, līdz manna kļūst gaisīga.
Atdzesē, saliek trauciņos un pirms pasniegšanas pārlej ar pienu.
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