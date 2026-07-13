Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienā (15.07.) sēj zālājus, rudens pusei piemērotu salātu šķirnes un garšaugus. Sēj zaļmēslojuma augus. Laista augus.
- Augļu dienās (16., 17., 18.07.) novāc ogas un augļu dārzeņus. Konservē, gatavo ievārījumus. Sēj cukurzirņus rudens pusei.
- Sakņu dienā (19.07.) novāc ziemas ķiplokus un sīpolus. Gatavo augsni rudens sējumiem un stādījumiem. Mēslo zemenes un citus ogulājus, kam raža novākta.
Pārdomas
Vēl dabiskās audzēšanas piekritējiem var ieteikt nebūt pārāk bargiem pret vībotnēm aveņu stādījumos, jo kaitēkļiem nepatīk to smarža. Protams, arī vībotnēm nevajag ļaut nogatavināt sēklas un nekontrolēti izsēties.
Dārza veselības uzturēšanai par labu nāks arī kāds biškrēsliņu, vērmeļu un dievkociņa cers. Visi bagāti ar ēteriskajām eļļām, līdz ar to tiem piemīt specifiskas smaržas, kas nepatīk dažādiem kukaiņiem ne tikai dārzā, bet arī telpās un drēbju skapjos. Kādreiz šo augu slotas tika karinātas dzīvojamās telpās, lai izbaidītu mušas un blusas. Arī tagad noderēs.
Vībotnes un dievkociņu var iesiet pirtsslotās vai sakaltēt un saberztu pievienot skrubim. Kā vieniem, tā otriem piemīt nomierinoša, antiseptiska un pretsāpju iedarbība. No vībotņu lakstiem var sagatavot uzlējumu vannām, lai remdētu locītavu sāpes. Iekšķīgi vībotņu tēja tāpat kā vērmeles noderēs ēstgribas uzlabošanai un gremošanas veicināšanai, tikai nebūs tik ellīgi rūgta. Uz cilvēkiem minēto augu smaržas iedarbojas nomierinoši un atslābinoši. Tā kā pielietojums plašs, tad dārzā tām pārmērīgi nevajadzētu savairoties.
Jūlijs
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