Vai hortenziju dzīvžogs var būt skaists visu sezonu, ne tikai ziedēšanas laikā? Jā – ja izvēlas piemērotas šķirnes un pārdomātus augu kaimiņus.

Rakstā uzzināsi:

  • Kuras skaraino hortenziju šķirnes vislabāk piemērotas zemiem un augstiem dzīvžogiem.
  • Kā izvēlēties šķirnes atbilstoši dārza lielumam un vēlamajam efektam.
  • r kādiem daudzgadīgajiem augiem un sīpolpuķēm papildināt stādījumu, lai dobe būtu krāšņa jau pavasarī.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē