Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
7. jūlijs – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) par visu vari spiež uz sa-iem uzskatiem. Šķiet – okeāna viļņi veļas virsū un grūti nostāvēt pretī ar savu viedokli. Vai nu mainies, vai arī turi buru pretī!
8. jūlijs – Iņ Ūdens Kaza (Zeme) intuitīvi spicē antenas un ķer informāciju. Visa kā tik daudz, visu gribas, tomēr neiztērē pēdējo naudu vien priekiem. Pietaupi!
9. jūlijs – Jan Koka Pērtiķis (Metāls) ir pārliecināts, ka tikai dulla-jiem pieder pasaule. Daudz brīnumu var pieredzēt, ja ļaujies spontanitātei.
10. jūlijs – Iņ Koka Gailim (Metāls) daudz iespēju, daudz variantu, ka galva griežas. Taču, bezkaislīgi apdomājot, iespējams pieņemt to vislabāko lēmumu.
11. jūlijs – Jan Uguns Suns (Zeme) kur pavardā uguni un gaida savējos ciemos. Izbaudi dienu patiesu draugu vidū, jo viņš ir pārāk konservatīvs, lai ļautos jaunajam. Un jautā par tehniskiem risinājumiem, ja gadījusies kāda problēma.
12. jūlijs – Iņ Uguns Cūka (Ūdens) bailīgi aizžmiedz acis un laižas atkal kārtējā piedzīvojumā. Kāds nemiera gariņš var šodien dīdīt, lai tad tiek jauks izbraukums un jaunas ēstuves atklāšana.
13. jūlijs – Jan Zemes Žurka (Ūdens) buras pa interneta dzīlēm, meklējot izdevīgus darījumus. Diena, lai aktivizētu bonusus, izmantotu dažādas atlaides un sarunātu veiksmīgus barterus, ja neesi pārāk agresīvs.
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