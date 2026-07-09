Vasarā bieži vien kārojas kādu vieglu, ātri pagatavojamu zupiņu. Iedvesmai - pikanta tomātu zupiņa ķīniešu stilā.
Sastāvdaļas
- 4–6 lieli tomāti
- 3 lieli sīpoli
- 2–3 olas
- sauja sīki sagrieztas liellopa gaļas
- 2 ēdamkarotes tumšās sojas mērces
- 1 ēdamkarote olīveļļas
- saišķītis lociņu
Pagatavošana
Tomātus noblanšē un nomizo. Pannā sakarsētā olīveļļā apcep parupjos gabaliņos sagrieztus sīpolus, pievieno sagrieztus tomātus un pasautē aptuveni 5 minūtes.
Katliņā uzkarsē buljonu vai ūdeni, kam pievieno buljona kubiņu. Liek buljonam klāt pannas saturu, 5 minūtes pavāra un ieber sauju mazos kubiņos sagrieztas liellopa gaļas. Vāra aptuveni 7 minūtes.
Bļodiņā sakuļ olas un iemaisa verdošajā zupā, lai izveidojas tādas kā pārslas. Pievieno piparus, sāli, sojas mērci pēc garšas un sakapātus lociņus. Zupai ir labi sabalansēta garša, un tā ir pietiekami sātīga. Jāēd karsta!
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