Dabas aizsardzības pārvalde projektā 'LatViaNature' izveidojusi īsfilmu sēriju "Trauksme dabā. Invazīvās sugas pārņem Latviju."

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Īsfilmās ar dažādu invazīvo sugu piemēriem skaidrots šo sugu radītais apdraudējums Latvijas dabas daudzveidībai.

Parādītas sešas invazīvās sugas, kurām ir zinātniski pierādīta negatīva ietekme uz Latvijas dabu un kuras agresīvi izplatās: 

Spānijas kailgliemezis, Kanādas zeltslotiņa, puķu sprigane, krokainā roze, ošlapu kļava un vārpainā korinte. 

Vārpainā korinte ir plaši izplatīta Pierīgas mežos.
Vārpainā korinte ir plaši izplatīta Pierīgas mežos.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji
Puķu sprigane veido blīvas audzes mitrās, ar slāpekli bagātās augsnēs meža klajumos.
Puķu sprigane veido blīvas audzes mitrās, ar slāpekli bagātās augsnēs meža klajumos.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Īsfilmās skaidrots, kā sugas atpazīt, kur tās visbiežāk sastopamas, kā arī doti invazīvo sugu ekspertu padomi, kā cīnīties ar šīm sugām. 

Krokainā roze ir ērkšķains krūms ar sārti violetiem, smaržīgiem ziediem
Krokainā roze ir ērkšķains krūms ar sārti violetiem, smaržīgiem ziediem 
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji
Kailgliemeži.
Kailgliemeži. 
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Kopā izveidotas sešas īsfilmas, katra divu minūšu garumā, un tās pieejamas vietnē: latvianature.daba.gov.lv un LIFE-IP LatViaNature Youtube kontā.

Ošlapu kļava sagādā problēmas meža īpašumiem Daugavas, Ventas un Gaujas krastos.
Ošlapu kļava sagādā problēmas meža īpašumiem Daugavas, Ventas un Gaujas krastos.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

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