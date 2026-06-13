Dabas aizsardzības pārvalde projektā 'LatViaNature' izveidojusi īsfilmu sēriju "Trauksme dabā. Invazīvās sugas pārņem Latviju."
Īsfilmās ar dažādu invazīvo sugu piemēriem skaidrots šo sugu radītais apdraudējums Latvijas dabas daudzveidībai.
Parādītas sešas invazīvās sugas, kurām ir zinātniski pierādīta negatīva ietekme uz Latvijas dabu un kuras agresīvi izplatās:
Spānijas kailgliemezis, Kanādas zeltslotiņa, puķu sprigane, krokainā roze, ošlapu kļava un vārpainā korinte.
Īsfilmās skaidrots, kā sugas atpazīt, kur tās visbiežāk sastopamas, kā arī doti invazīvo sugu ekspertu padomi, kā cīnīties ar šīm sugām.
Kopā izveidotas sešas īsfilmas, katra divu minūšu garumā, un tās pieejamas vietnē: latvianature.daba.gov.lv un LIFE-IP LatViaNature Youtube kontā.
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