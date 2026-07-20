Kamēr lielākā daļa Latvijas lauku saimniecību izvēlas tradicionālās lopkopības nozares, uzņēmējs, SIA "Nornieki" īpašnieks un zīmola 'Strauss un Kaza' radītājs Pēteris Gobzemis pierādījis, ka arī eksotisku dzīvnieku audzēšana var kļūt par veiksmīgu un pārdomātu saimniekošanas modeli. 

Viņa saimniecībā Kuldīgas pusē līdzās Būru gaļas šķirnes kazām mīt arī Āfrikas strausi.

Saimniecībā iespējams ne tikai tuvumā iepazīt iespaidīgos putnus un to neparedzamo raksturu, bet arī uzzināt par strausu turēšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos – sākot no barošanas un aploku ierīkošanas līdz olu inkubēšanai un strausēnu audzēšanai. Tikpat nozīmīga vieta saimniecībā ir kazkopībai, kas prasa regulāru ikdienas darbu. Ciemiņiem ir arī iespēja apmeklēt ģimenes restorānu, kur baudīt maltītes no vietējiem produktiem un pašu audzētām delikatesēm.

 

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