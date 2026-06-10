Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzu labus un pārbaudītus padomus.
Karstās saulainās dienās temperatūra siltumnīcā var paaugstināties tik krasi, ka augi pārstāj augt, vīst vai pat aiziet bojā. Tāpēc viens no svarīgākajiem vasaras darbiem ir siltumnīcas noēnošana, lai mazinātu pārkaršanu, pasargātu augus no termiskā stresa un saules apdegumiem. Jaunākajā žurnāla numurā uzzini, kā labāk noēnot siltumnīcu, lai augi neapdegtu.
Vēl šīs nedēļas "Praktiskajā Latvietī" lasi:
- Kā kļūt par pašnodarbināto
- Sezonas darbs - kā aprēķina nodokļus
- Rudzupuķe – kam tā palīdz
- Iemesli, kāpēc nokalst ābeles
- Kā ierobežot pupu sēklgruzi
- Vēlos guļbūvi – kas jāzina
- Gaļas marinādes – 7 receptes
- Vērtīgi padomi putnu turēšanai
- Ieteikumi tulpju kopšanā
Šīs nedēļas "Praktiskais Latvietis" preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 15. jūnijam.
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