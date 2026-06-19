Vasarā bieži grilējam gaļu. Lai tā izdotos mīksta, sulīga un aromātiska, svarīga ir tās marināde. Katrai saimniecei ir sava iecienīta marinēšanas recepte. Kamēr viena dod priekšroku pārbaudītai klasikai ar sīpoliem vai krējumu un majonēzi, cita eksperimentē ar medus un sojas saldskābo garšu vai svaigiem citrusaugļiem.
Sastāvdaļas
- cūkgaļa (karbonāde, šķiņķis)
- krējums
- majonēze
- gaļas garšvielas (var likt speciālās)
- nedaudz etiķa
- sāls, pipari
- ūdens
Pagatavošana
Gaļu sagriež vienāda lieluma gabaliņos. Atsevišķi sajauc krējumu ar majonēzi 1:1. Pieber sāli, piparus, gaļas garšvielas. Mērci lej uz gaļas un izmaisa. Tad pārlej ūdeni, kam pievienots etiķis. Etiķi ūdenī lej pakāpeniski tik daudz, lai nebūtu ne par stipru, ne par vāju (nogaršo – ja tas gana stiprs, bet vēl baudāms, ir laba kombinācija). Visu vēlreiz izmaisa, lai veidotos balta, pienaina konsistence, un ļauj gaļai marinēties dienu vai divas.
Sīpolus un ķiplokus arī var iemarinēt atsevišķā traukā un lietot kā piedevu jau izceptai gaļai.
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