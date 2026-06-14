Līdz Jāņiem noteikti pirmo reizi jāizravē visu dārzu, tādēļ sniedzam dažus padomus efektīvākam darbam,
Labāk ravē no rīta vai vismaz dienas pirmajā pusē – vakarpusē ravētas nezāles vieglāk apsakņosies no jauna.
Ravējot un kaplējot neierocies dobē pārāk dziļi (ne dziļāk kā 2 cm), lai neizjauktu augsnes virskārtu! Dziļāk augsnē snauž neskaitāmas nezāļu sēkliņas, kas to vien gaida, lai nokļūtu augsnes virskārtā un sadīgtu.
Ravē 10–15 minūtes ik pāris dienas, tas būs vieglāk nekā viena gara diena.
Izvēlies labu kapli – lai ērti iegulst rokā, lai ir pietiekami ass, ar gludu rokturi.
Izpļauj nezāles, kas aug dārza tuvumā, – lai nesadomā pārcelties uz dārzu.
Aptauja
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