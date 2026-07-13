Vasaras sākumā dodamies uz Tukumu, kur seno Veļķu priežu pakājē savu daiļdārzu vairāk nekā divdesmit gadu garumā veidojusi ainavu arhitekte Dace Lukševica. Šis dārzs ne tikai ir krāšņa augu kolekcija, bet arī pārdomātas ainavu arhitektūras paraugs, kur skaistums apvienots ar praktiskumu un vieglu kopšanu. 

Dārzā līdzās ziedošām ziemcietēm, dekoratīviem krūmiem un skujkokiem īpašu vietu ieņem hostu kolekcija ar vairāk nekā simt šķirnēm. Dace ir pārliecināta, ka veiksmīgs dārzs nav atkarīgs no modes tendencēm, bet gan no spējas paredzēt, kā tas izskatīsies pēc daudziem gadiem.

Augu mīlestība mantota no mammas

Dace ir dzimusi un uzaugusi Tukumā, un māju, kur ģimene dzīvo joprojām, viņas tēvs cēlis pagājušā gadsimta 70. gadu vidū – laikā, kad pilsētā strauji attīstījās privātmāju apbūve. 

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