Kādi dokumenti nepieciešami, lai ceļotu kopā ar savu suni? Jautā Aleksandrs Bauskā. Konsultē PVD Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa. 

Četrkājainie draugi ir daļa no ģimenes, tāpēc ir pilnīgi saprotama vēlme viņus ņemt līdzi savos piedzīvojumos. Taču, plānojot braucienu kopā ar mājdzīvnieku, ir svarīgi laikus parūpēties par vairākām būtiskām lietām, lai ceļojums būtu drošs un patīkams ne tikai saimniekam ar savu mīluli, bet arī apkārtējiem cilvēkiem. 

Veiksmīga brauciena pamatā ir pareiza formalitāšu nokārtošana, kā arī strikta pārvadāšanas drošības prasību ievērošana.

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